İngiltere Ligi ekiplerinden West Ham United’da kariyerini sürdüren ve Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı formasını giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Halle Hussein (Halle Rose Pembe Şensizoğlu), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

KTFF’de gerçekleşen ziyarette Halle Hussein’in ailesinin yanı sıra KTFF Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Çerkez ve Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, genç futbolcuya üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını hediye etti. Halle Hussein ise Türkiye Milli Takımı ve West Ham United formalarını Sertoğlu’na takdim etti.

Ziyarette konuşan Hasan Sertoğlu, Halle Hussein’in elde ettiği başarıların Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Umarım bir gün bizim de milli formamızı giyersin. Yurtdışında başarı elde eden Kıbrıslı Türk sporcularla gurur duyuyoruz. Halle çok önemli bir kariyer inşa etti ve Türkiye Milli Takımı’na kadar yükseldi. İngiltere ile Türkiye arasında tercih yapma fırsatı varken Türkiye’yi seçmesi, ailesinden aldığı milli ve kültürel değerlerin bir göstergesidir. Bizleri ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duydum.”

Halle Hussein ise KTFF’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıbrıs ile bağlarının her zaman güçlü olduğunu vurguladı.

“Burada olduğum için çok mutluyum. Ailem burada yaşıyor ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeleri sürekli takip etmeye çalışıyorum. Milli takımımızın CONIFA’daki başarısını da izledim ve büyük gurur duydum. Umarım bir gün bana hediye edilen bu formayla sahada mücadele etme şansını yakalarım.

Ailem köklerine çok bağlıdır. Özellikle babam bana her zaman Kıbrıs’ı anlattı ve bu aidiyet duygusunu aşıladı. Hem İngiltere’den hem de Türkiye’den teklif aldığım dönemde tercihimi Türkiye’den yana kullandım. Türkiye’de kadın futbolu gelişimini sürdürüyor ve gelecekte çok daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Kıbrıslı Türk sporcuların gelişimi için de elimden gelen desteği vermeye her zaman hazırım.” dedi.