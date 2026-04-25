AKSA SÜPER LİG
Yenicami – Mağusa: 0 – 1
Doğan Türk Birliği – Karşıyaka 3 – 0
Mormenekşe – Cihangir: 3 – 4
China B. Gençlik Gücü – A.Yeşilova: 2 – 1
Dumlupınar – Çetinkaya: 2 – 1
Lefke – Küçük Kaymaklı: 0 – 3
Mesarya – Gönyeli: 3 – 2
Esentepe – Yeniboğaziçi: 3 – 1
AKSA BİRİNCİ LİG
26 Nisan Pazar (Saat 16.00)
Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Göçmenköy (Osman Özpaşa)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Binatlı (Hakan Ünal)
Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Aslanköy (Fatih Bardakçıoğlu)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 - Değirmenlik (Şahin Coşkun)
Raif Rauf Denktaş Stadı: Atoll Kozanköy – Lapta (Mustafa Öztugay)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Yalova (Tufan Çerçioğlu)
Göçmenköy Stadı: Hamitköy – M. H. Yılmazköy (İsmail Ercan)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – S. Geçitkale (Cenk Aras Özfutu)