BTM 1. Lig ekiplerinden Güvercinlik İYSK, yeni sezon öncesinde teknik yapılanmasını netleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik sorumlu Oğuz Çil ile yola devam etme kararı aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda da takımın başında Oğuz Çil’in görev alacağı belirtilirken, istikrar ve devamlılık hedefinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz dönemde takımın gelişiminde önemli rol oynayan Oğuz hocaya duyulan güvenin altı çizilirken, Güvercinlik İYSK’nın yeni sezonda belirlediği hedeflere ulaşmak adına çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.