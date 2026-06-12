Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 2025–2026 sezonu, 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.
1. GRUP
13 Haziran Cumartesi – 18:00
Emek Stadı: Doğancı SK – Bostancı Bağcıl SK (İsmail Ercan)
Mustafa Üçöz Stadı: Akçay SK – Yedidalga SK (Mustafa Çukur)
14 Haziran Pazar – 18:00
Gayretköy Stadı: Gayretköy GS – Serhatköy SK ( Emir Turalı)
2. GRUP
13 Haziran Cumartesi – 18:00
Gaziköy Şenol Stadı: Gaziköy SK – Lefkoşa SKD (Rıdvan Çetinkaya)
14 Haziran Pazar – 18:00
Kırıkkale Stadı: Dika SK – Demirhan SK (Zeaki Töre)
Alayköy Gençlik SK (bay)
3. GRUP
13 Haziran Cumartesi – 18:00
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı: Göksu SD – Kayalar SK (Serdar Gürpınar)
Alsancak Mustafa H.Çağlar Stadı: Yeşiltepe Ilgaz – Akdeniz (Şahin Coşkun)
14 Haziran Pazar – 18:00
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: SAKA SK – Çamlıbel SK (Arif Malek)
4. GRUP
14 Haziran Pazar – 18:00
Tatlısu R. R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Ali Can Gül (Cenk Aras Özfuttu)
Esentepe Erdal Barut Stadı: Bahçeli SK – Dağyolu SK (Halil Atlar)
Taşkent TSK (bay)
5. GRUP
13 Haziran Cumartesi – 18:00
İnönü Stadı: Sinde ASK – Yenişehir SK (Abdülkadir Karadağ)
14 Haziran Pazar – 18:00
Maraş Necip H. Kartal Stadı: Mutluyaka HSK – Pergama (Yusufcan Dönder)
Dörtyol Stadı: Korkuteli SD – Çayönü SK ( Mehmet Volkan)
6. GRUP
13 Haziran Cumartesi – 18:00
Görneç 3 Şehitler Stadı: Gönendere ŞSKSK – Civisil SK (Cenk Aras Özfuttu)
14 Haziran Pazar – 18:00
İskele Şht.Eren Bülbül Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı (Yusuf Atlar)
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova Vuda TÇB – Boğaziçi SK (Serkan Özdenkci)
7. GRUP
13 Haziran Cumartesi – 18:00
Mehmetçik Stadı:Yedikonuk SK – Kumyalı SK (Furkan Türk)
14 Haziran Pazar – 18:00
Mehmetçik Stadı, Büyükkonuk SD – Mehmetçik (Berk Bağrıkara)
İskele Cumhuriyet Stadı: Ergazi GSK – Bafra SK (Burak Yiğit)