Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 2025–2026 sezonu, 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

1. GRUP

13 Haziran Cumartesi – 18:00

Emek Stadı: Doğancı SK – Bostancı Bağcıl SK (İsmail Ercan)

Mustafa Üçöz Stadı: Akçay SK – Yedidalga SK (Mustafa Çukur)

14 Haziran Pazar – 18:00

Gayretköy Stadı: Gayretköy GS – Serhatköy SK ( Emir Turalı)

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2. GRUP

13 Haziran Cumartesi – 18:00

Gaziköy Şenol Stadı: Gaziköy SK – Lefkoşa SKD (Rıdvan Çetinkaya)

14 Haziran Pazar – 18:00

Kırıkkale Stadı: Dika SK – Demirhan SK (Zeaki Töre)

Alayköy Gençlik SK (bay)

3. GRUP

13 Haziran Cumartesi – 18:00

Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı: Göksu SD – Kayalar SK (Serdar Gürpınar)

Alsancak Mustafa H.Çağlar Stadı: Yeşiltepe Ilgaz – Akdeniz (Şahin Coşkun)

14 Haziran Pazar – 18:00

Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: SAKA SK – Çamlıbel SK (Arif Malek)

4. GRUP

14 Haziran Pazar – 18:00

Tatlısu R. R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Ali Can Gül (Cenk Aras Özfuttu)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Bahçeli SK – Dağyolu SK (Halil Atlar)

Taşkent TSK (bay)

5. GRUP

13 Haziran Cumartesi – 18:00

İnönü Stadı: Sinde ASK – Yenişehir SK (Abdülkadir Karadağ)

14 Haziran Pazar – 18:00

Maraş Necip H. Kartal Stadı: Mutluyaka HSK – Pergama (Yusufcan Dönder)

Dörtyol Stadı: Korkuteli SD – Çayönü SK ( Mehmet Volkan)

6. GRUP

13 Haziran Cumartesi – 18:00

Görneç 3 Şehitler Stadı: Gönendere ŞSKSK – Civisil SK (Cenk Aras Özfuttu)

14 Haziran Pazar – 18:00

İskele Şht.Eren Bülbül Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı (Yusuf Atlar)

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova Vuda TÇB – Boğaziçi SK (Serkan Özdenkci)

7. GRUP

13 Haziran Cumartesi – 18:00

Mehmetçik Stadı:Yedikonuk SK – Kumyalı SK (Furkan Türk)

14 Haziran Pazar – 18:00

Mehmetçik Stadı, Büyükkonuk SD – Mehmetçik (Berk Bağrıkara)

İskele Cumhuriyet Stadı: Ergazi GSK – Bafra SK (Burak Yiğit)