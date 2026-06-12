Manchester City'den ayrılan ve adı Galatasaray ile de anılan Portekizli oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Transfer haberleriyle bilinen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile her konuda anlaştığını yazdı.

Eflatun beyazlıların yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Bernardo Silva transferinde ısrarcı olması üzerine yönetimin yıldız futbolcuyu ikna ettiği öğrenildi.

Tarafların 2 +1 yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.

Bernardo Silva geçen sezon Manchester City'de 53 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 5 de gol pası verdi.

Manchester City formasını aralıksız 9 sezon giyen tecrübeli futbolcu mavi beyazlı ekipte 460 maçta 76 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.

Son yıllarda Portekiz'in yetiştirdiği önemli oyuncular arasında yer alan Bernardo Silva, milli takımda da 109 maçta 14 gol ve 29 asiste imza attı.