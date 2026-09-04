Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, 2026’nın ilk yarısında Güney Kıbrıs’a kaçak girişlerin 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 92 azaldığını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Letimbiotis Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği haftalık basın brifinginde, Güney Kıbrıs’ın organizasyonunda Frontex, Yunanistan ve Bulgaristan’ın iş birliğinde 26 Ağustos’ta ortak üçüncü ülke vatandaşlarını zorunlu geri gönderme operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Konstantinos Letimbiotis Bu yılın ilk yarısında ülkeye kaçak girişlerin 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 92 azaldığını belirten Letimbiotis bu yılın aynı döneminde beklemedeki sığınma başvurusu sayısının da 24 binden, 13 binin altına düştüğünü kaydetti. Letimbiotis 2022’de ülkeye 17 bin 438 kaçak giriş yapıldığını, buna karşılık 6 bin 539 kişinin gönderildiğini, yani her 100 gelene karşılık 34 gönderilen olduğunu söyledi.

Sadece bu yılın ocak ayından 26 Ağustos’a kadar 6 bin 27 kişinin geri gönderildiğini, Aralık 2024’te de 5 bin 500 sığınma başvurusu sahibi ya da uluslararası koruma statüsündeki Suriyelinin ülkesine döndüğünü anlatan Letimbiotis, yakın zamana kadar kaçak göç konusunda zor durumda bulunan Güney Kıbrıs’ın artık Frontex iş birliğinde ortak Avrupa operasyonları organize edecek konuma geldiğini söyledi.