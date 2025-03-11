Kıbrıs’ın gözde turizm tesislerinden biri olan Bafra bölgesindeki Kaya Artemis Otel, 2025 yaz sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Daha önce Kaya grubunda, Antalya Belek'te Kaya Palaz Oteli'ne görev yapan turizm sektörünün başarılı isimlerinden Fikret Tan’ın Kaya Artemis Otel’e genel müdür olarak atanmasıyla birlikte otelde birçok yenilikler başladı.

Otelin yeni genel müdürü Fikret Tan, tesiste gerçekleştirilen hazırlıkları ve turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

YAZ SEZONU İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Fikret Tan, Kaya Artemis Otel’e yönetici olarak başlamasından sonra yaz sezonuna çok hızlı bir şekilde hazırlanmaya başladıklarını anlattı.

Tan, misafirlere en iyi hizmet verebilmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

HER ŞEY YENİLENİYOR

Tan “Tesisimiz Bafra bölgesinde sahili güzel olan bir mevkidir. Atmosfer olarak da çok güzel bir tesis. Biz de bu tesisi daha iyi hale getirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Bunlarla ilgili öncelikle tesisimizi yaz aylarına hazırlamaya çalışıyoruz. Oda bakımlarımızı, genel mekanik tesisat bakımlarımızı, havuzlarımızı, sahilimizi, sahildeki lojmanlarımızı hepsini yenilemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

AVRUPA’DAN DA TURİST GELECEK

Önümüzdeki günlerde Türk misafirler yanında Avrupalı misafirleri de ağırlayacaklarını ve bu konuda anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Tan, otele büyük rağbet olduğunu ifade etti.

TESİSE YENİ KAPALI HAVUZ

Tesise yeni kapalı havuz inşa ettiklerini açıklayan Fikret Tan, bu alana hamam salonunu da kazandırdıklarını vurguladı. Tan, yiyecek içecek konseptini de genişleteceklerini vurguladı.

ARTEMİS’E YILDIZ YAĞACAK

Tan sözlerine şöyle devam etti:

“Gelen misafirlerimize de en iyi bir şekilde hizmet vermeye gayret edeceğiz. Bununla birlikte konser programlarımız var. Özellikle bu yıl iddialı sanatçılarla anlaşmalar yaptık. Özellikle Mart'ta bayramda Linet gelecek. Nisan ayında İrem Derici'yi bekliyoruz. Mayıs ayında Melek Mosso, Haziran ayında Funda Arar gelecek. Yine Haziran'da iki tane konserimiz oluyor. Deniz Seki gelecek. Temmuz ayında iki tane konser planladık. Merve Özbey, Deha Bilimler sahne alacak. Ağustos ayında yine iki tane konserimiz olacak. Ziynet Sali ve Simge gelecek. Eylül ayında bir tane konser planladık. Hadise gelecek. Ekim ayında Özcan Deniz. Kasım ayında Zeynep Bastık. Aralık ayında da Derya Uluğ gelecek. Bu şekilde her ay, yaz aylarında ayda iki defa olmak üzere, diğer aylarımızda da bir defa olmak üzere, güzel konserlerimiz oluyor. Konserlerde zaten bölge Kıbrıs halkımızı da çok bekliyoruz. Onlara da çok iştirak ediyorlar. Onlara da burada biz, tesisi yöneticisi ve ekip arkadaşlarımızla en iyi şekilde hizmet vermeyi umuyoruz”

"MİSAFİRLERİMİZ ÇOK MEMNUN"

6 aydır Artemis’te görevde olduğuna dikkat çeken Tan, “Gayet güzel işler yaptık. Güzel de geri dönüşler aldık. Yorumlar da güzeldi. Misafirlerimiz de memnundu. Tavsiye oranlarımız da gayet güzeldi. Yine biz her zaman olduğu gibi, arkadaşlarımızla birlikte tesisimize, gelen misafirlerimize en iyi hizmeti verip, tavsiye oranlarımızı yüksek tutmaya çalışacağız, gayret edeceğiz” dedi.

KAYA ARTEMİS FARKI

Tan, Kaya Artemis Otel’in mimari olarak çok güzel bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek

“Bölgedeki diğer otellerden kendisini ayırıyor. Gelen misafirlerimiz de buradaki atmosferi, mimarinin çok iyi olduğunu söylüyor. Biz de bu mimariyi en iyi şekilde korumaya gayret ediyoruz. Zaten Kaya Otelleri olarak da gerçekten büyük bir grup. Girne'de de otelimiz var. Burada da otelimiz var. Antalya, Türkiye kısmında da otellerimiz var. Biz Kaya Hizmeti'nin, Kaya Misafir Perverliği'nin, diğer otellerde olduğu gibi de burada devam ettirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“TURİST PORTFÖYÜ ÇEŞİTLENMELİ”

“Turizmle ilgili söyleyecek bir şeyleriniz var mı?” sorusuna yanıt veren Tan, “Türk misafir ağırlıklı. Avrupa misafirlerimiz daha çok yaz döneminde geliyorlar buraya. Onunla ilgili de tabii Larnaka bölgesine iniyorlar. Oradan bu tarafa geliyorlar. Onların biraz daha arttırılmasını taraftarım. Açıkçası misafir portföyünün biraz daha çeşitlilik olması, bu bölgede turizm işletmelerini daha da çok geliştireceğine inanıyorum. Bununla ilgili de devlet büyüklerimizin gayretli olduğunu biliyorum. Bununla ilgili uğraştıklarını da biliyorum. Bu da böyle olursa daha güzel olacağını düşünüyorum” diye konuştu.