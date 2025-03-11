AKSA SÜPER LİG 22. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken, lider Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürdü.

Mağusa Türk Gücü’nün konuk ettiği Gönyeli’yi farklı mağlup ettiği haftada takipçisi Doğan Türk Birliği de konuk olduğu Çetinkaya’yı mağlup ederek takibine devam etti.

Zirvenin bir diğer takipçisi Cihangir ise kendi evinde Gençlik Gücü’ne mağlup olarak yarışta önemli bir yara aldı. Lefke ise ligin dibine demir atan ancak geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle umutlanan Yenicami’yi mağlup ederek üst sıralarda kalmaya devam etti.

Haftanın zor maçlarından biri olan DND Gençler Birliği – T.H Dumlupınar mücadelesinin galibi olan Dumlupınar yükselişini sürdürerek 8. sıraya tırmandı. Haftanın bir başka önemli maçında Esentepe konuk olduğu Mesarya’yı tek golle mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Ligin alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmada ise Karşıyaka konuk olduğu Göçmenköy’ü mağlup etmeyi başararak rakibinin üstüne çıktı ve direk düşme hattından iyice uzaklaştı.

Süper Ligin 22. Haftasında oynanan 7 maçın beşini deplasman takımları kazanırken, 2 maçı ise ev sahipleri kazandı, bu hafta beraberlik çıkmadı.

Oynanan 7 maçta kale ağları 25 kez havalanarak maç başında 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. En farklı galibiyet ve en gollü maç MTG’nin Gönyeli’yi 7 – 0 mağlup ettiği maç oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede olan MTG’den Şenol Şöför, Gönyeli karşısında 2 gol bularak gol sayısını 22 yaptı. Takipçisi Çetinkaya’da Ussumane Djjabi ise haftayı tek golle kapatarak gol sayısını 18 yaptı.

Oynanan maçlarda 36 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarken, MTG – Gönyeli maçında kart gösterilmedi. 2 Kırmızı kart ise Çetinkaya – Doğan T. Birliği maçında gösterildi.

Haftanın Takımı: Karşıyaka

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım, Karşıyaka ile Göçmenköy arasındaki maçta iyi futbolunu galibiyetle süsleyen konuk Karşıyaka doğrudan düşme hattından iyice uzaklaşarak rahat bir nefes aldı

Haftanın Futbolcusu: Lukman Oluwadamılare Adeshına (Esentepe)

Esentepe’nin golcü yabancısı Lukman Adeshina konuk oldukları Mesarya deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü atarken, maç boyunca da iyi mücadele ederek takımının galibiyete ulaşmasında önemli katkı sağladı.

Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay(C. B. Gençlik Gücü)

Zirve mücadelesi veren Cihangir deplasmanına takımı Genlik Gücü’nü iyi hazırlayan ve ilk yarım saate maçı koparmayı bilen Gençlik Gücü’nün başarılı teknik direktörü Turan Altay maç boyunca da yerinde hamlelerle rakibine beraberliği yakalama şansı tanımadı.

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(Göçmenköy – Karşıyaka)

Zorluk derecesi yüksek olan Göçmenköy ile Karşıyaka mücadelesinde futbolcularla diyalogu ve doğru düdükleriyle iyi bir maç yöneten Emre Öztaşlı sadece iki kart göstererek de futbolcuları oyunda tutmayı bilirken, yardımcılarıyla da uyumlu bir maç yönetti.

Haftanın Kare Ası:

Dursun Cem Ateş(Doğan T. B), Berk Büyükkal (Dumlupınar), Hasan Akkuyu(GG), Mahfou Kande(Karşıyaka)

Haftanın On Biri:

Ali Karal (Esentepe), Niba(Doğan T. Birliği), Doğukan(Dumlupınar), Salih(GG), Mustafa(Lefke), Adjessa(Dumlupınar), Emre Özsin(MTG), Mustafa Kemal(GG), Bieleu(Esentepe), Berk Güçlücan(Dumlupınar), Şenol(MTG)

AKSA Süper Lig 22. Hafta sonuçları

Çetinkaya-Doğan T.Birliği: 1 – 2

DND G.Birliği-TH Dumlupınar: 0 – 3

Mağusa T.Gücü-Gönyeli:7 – 0

Mesarya-Esentepe: 0 – 1

Cihangir-CB G.Gücü: 1 – 3

Göçmenköy-Karşıyaka: 1 – 3

Lefke-Yenicami: 2 – 1

AKSA Süper Lig 23. Hafta programı:

Doğan T. Birliği – Mesarya

Yenicami – DND Gençler Birliği

Esentepe – Lefke

T. H Dumlupınar – Göçmenköy

Karşıyaka – Cihangir

Gönyeli – Çetinkaya

C. B. Gençlik Gücü – A. Yeşilova

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

