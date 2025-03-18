TUBORG Süper Lig’inde ikinci yarının üçüncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü evinde Beyarmudu Belediyesi ile karşılaştı. Karşılaşmada, Cemal Gingi, Faik Amcaoğlu, Halil Kara, Salim Özeren ve Tolga Özyürekliler en yüksek sayı olan 180 sayısını birer kez attığı maçı Minareliköy Spor Kulübü, Beyarmudu Belediyesini 13-3’lük bir skor ile geçti.

Gecenin en farklı maçı gönyeli’de Gönyeli Darts Birliği ile Cihangir Spor Kulübü arasında yaşandı. Karşılaşmadan Gönyeli Darts Birliği 15-1 gibi bir fark ile maçı kazanırken, Elmas Çocuk bir adet en yüksek sayı olan 180 atan tek oyuncu oldu.Gönyeli Darts Birliği bu galibiyet ile ikinciliği korumasını bildi.

Güzelyurt Darts Birliği deplasmanına giden Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü çekişmeli geçen maçta 11-5 galip gelerek ikincilik şansını zorlamaya devam ettirdi.Karşılaşmada Ali Yeşilada 4 maçın 4’ünüde kazanarak ve en yüksek sayı olan 180 sayısını iki kez atarak haftanın oyuncusu olmaya layik görüldü.

Gecenin tek berabere biten ve düşme potasında olan iki takım karşılaştı. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile Gönyeli Spor Kulübü maçta 8-8 berabere biterek birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Minareliköy S.K. 11 11 0 0 141 35 106 33

Gönyeli Darts Birliği 11 9 1 1 137 39 98 28

Gönyeli Avcılık At. Kulübü 11 8 1 2 106 70 36 25

Fota Darts Derneği 10 7 0 3 87 73 14 21

Beyarmudu Belediyesi 10 3 0 7 58 102 -44 9

Alsancak Y. S.K. 11 2 1 8 63 113 -50 7

Cihangir S.K. 11 2 1 8 59 117 -58 7

Güzelyurt Darts Birliği 10 2 0 8 59 101 -42 6

Gönyeli Spor Kulübü 11 1 2 8 58 118 -60 5

Alsancak Y. S.K. 8 - 8 Gönyeli Spor Kulübü

Gönyeli Darts Birliği 15 - 1 Cihangir S.K.

Minareliköy S.K. 13 - 3 Beyarmudu Belediyesi

Güzelyurt Darts Birliği 5 - 11 Gönyeli Avcılık At. Kulübü

Bay - Fota Darts Derneği