TUBORG Süper Lig’inde ikinci yarının üçüncü  hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü evinde Beyarmudu Belediyesi ile karşılaştı.  Karşılaşmada, Cemal Gingi, Faik Amcaoğlu, Halil Kara, Salim Özeren ve Tolga Özyürekliler en yüksek sayı olan 180 sayısını birer kez attığı maçı Minareliköy Spor Kulübü, Beyarmudu Belediyesini 13-3’lük bir skor ile geçti.

Gecenin en farklı maçı gönyeli’de Gönyeli Darts Birliği ile Cihangir Spor Kulübü arasında yaşandı. Karşılaşmadan Gönyeli Darts Birliği 15-1 gibi bir fark ile maçı kazanırken, Elmas Çocuk bir adet en yüksek sayı olan 180 atan tek oyuncu oldu.Gönyeli Darts Birliği bu galibiyet ile ikinciliği korumasını bildi.

Güzelyurt Darts Birliği deplasmanına giden Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü çekişmeli geçen maçta 11-5 galip gelerek ikincilik şansını zorlamaya devam ettirdi.Karşılaşmada Ali Yeşilada 4 maçın 4’ünüde kazanarak ve en yüksek sayı olan 180 sayısını iki kez atarak haftanın oyuncusu olmaya layik görüldü.

Gecenin tek berabere biten ve düşme potasında olan iki takım karşılaştı. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile Gönyeli Spor Kulübü maçta 8-8 berabere biterek birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

          O       G       B       M       +        -         Avg   P

Minareliköy S.K.   11      11      0        0        141    35      106    33

Gönyeli Darts Birliği       11      9        1        1        137    39      98      28

Gönyeli Avcılık At. Kulübü      11      8        1        2        106    70      36          25

Fota Darts Derneği          10      7        0        3        87      73      14      21

Beyarmudu Belediyesi    10      3        0        7        58      102    -44     9

Alsancak Y. S.K.   11      2        1        8        63      113    -50     7

Cihangir S.K.        11      2        1        8        59      117    -58     7

Güzelyurt Darts Birliği    10      2        0        8        59      101    -42     6

Gönyeli Spor Kulübü      11      1        2        8        58      118    -60     5

                                                                              

Alsancak Y. S.K.  8   -  8 Gönyeli Spor Kulübü

Gönyeli Darts Birliği  15   -  1 Cihangir S.K.

Darts 1. Ligde çekişmeli maçlar Darts 1. Ligde çekişmeli maçlar

Minareliköy S.K.  13   -  3 Beyarmudu Belediyesi

Güzelyurt Darts Birliği  5   -  11 Gönyeli Avcılık At. Kulübü

Bay     -   Fota Darts Derneği