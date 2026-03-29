Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emre Çevikdal, Selim Kaynarca
Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Arda Karanfiloğlu, Yao Assamoi Kouassi, Chigozie Armstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Kaan Savaşkan, Mustafa Tahsildaroğulları, Candy Agbane, Seydi Vakkas Sümer, Christopher Josue Fourmy
Karşıyaka: Ufuk Şimşek, Toykan Hacet, Isaac Owusu, Lawrence Ogbe, Göksel Soyer, Andy Okpe, Mouhamed Mbaye, Cheikh Mahfouz Kande, Mehmet Erol, İlker İnceler, Hasan Kanlı
Goller: 53’ (P) Christopher Josue Fourmy (Lefke), 78’ Andy Okpe (Karşıyaka)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 24. Hafta maçında Lefke, Karşıyaka’yı konuk etti.
16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Karşıyaka maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Maçın ilk devresi 0 – 0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Lefke, Fourmy’nin golüyle 1 – 0 öne geçti.
Karşıyaka 1 – 0’dan sonra toparlanırken, Andy Okpe’nin kafa golüyle skoru 1 – 1 yaptı. Hafta arasında kritik kupa maçları oynayacak olan 2 takım, sahadan 1 – 1’lik skorla 1’er puanla ayrılarak, puanlarını artırdılar.