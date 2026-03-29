Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Arif Malek, Rıdvan Çetinkaya

Gönyeli: Ege Keleşzade, Hasan, Ahmet, Ömer(Mehmet), Ulaş(Erol), Mikail, Jamiu Arowolo, İsmail(Mert), Kahraman(Rıdvan), Peter Goswill, Kane Daman,

Çetinkaya: Mehmet, Batuhan(Kemal), Ali, Yusuf, Orhan, Muammer(Fidelis), Gabriel Bawa, Cemal Ş. Kurt, Abdulaziz, Arda, Durmuş(Micheal Mert).

Goller: Dk.59 Peter Goswill (Gönyeli) Dk.55 Ahmet E. Aksoy (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 24. Hafta sonuçları
AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 24. Hafta sonuçları
Gönyeli Çetinkaya.1

AKSA Süper Lig’in 24’üncü haftasında son sıralarda bulunan Gönyeli, Çetinkaya’yı ağırladı, mücadele 1-1 sona erdi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken, iki takım da ikinci yarıya hızlı başladı, önce Çetinkaya, sonra Gönyeli golü buldu. Gönyeli’nin golünü Peter Goswill, Çetinkaya’nın golünü ise Ahmet Eser Aksoy kaydetti. Karşılaşmada kazanan çıkmazken iki takım da 1’er puana razı oldu. Mücadele sonunda Çetinkaya 33, Gönyeli 17 puana yükseldi.

Çetinkaya ligin 25’inci haftasında Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak, Gönyeli ise Küçük Kaymaklı’nın konuğu olacak.

(Foto: Gökhan Kuzu)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

24

18

4

2

72

25

47

58

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

24

17

4

3

57

18

39

55

3.

Doğan Türk Birliği

24

15

8

1

51

28

23

53

4.

Mağusa Türk Gücü

24

14

6

4

57

29

28

48

5.

Dumlupınar TSK

24

11

4

9

48

33

15

37

6.

Çetinkaya TSK

24

9

6

9

39

35

4

33

7.

Alsancak Yeşilova SK

24

9

5

10

42

46

-4

32

8.

Küçük Kaymaklı TSK

24

8

6

10

30

33

-3

30

9.

Karşıyaka SK

24

7

8

9

46

56

-10

29

10.

Lefke TSK

24

8

5

11

25

35

-10

29

11.

Esentepe KKSK

24

7

5

12

35

41

-6

26

12.

Yenicami AK

24

6

7

11

32

47

-15

25

13.

Mesarya SK

24

6

4

14

44

59

-15

22

14.

Mormenekşe GBSK

24

6

4

14

35

64

-29

22

15.

Gönyeli SK

24

3

8

13

21

56

-35

17

16.

Yeniboğaziçi DSK

24

4

4

16

25

54

-29

16