Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Arif Malek, Rıdvan Çetinkaya

Gönyeli: Ege Keleşzade, Hasan, Ahmet, Ömer(Mehmet), Ulaş(Erol), Mikail, Jamiu Arowolo, İsmail(Mert), Kahraman(Rıdvan), Peter Goswill, Kane Daman,

Çetinkaya: Mehmet, Batuhan(Kemal), Ali, Yusuf, Orhan, Muammer(Fidelis), Gabriel Bawa, Cemal Ş. Kurt, Abdulaziz, Arda, Durmuş(Micheal Mert).

Goller: Dk.59 Peter Goswill (Gönyeli) Dk.55 Ahmet E. Aksoy (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’in 24’üncü haftasında son sıralarda bulunan Gönyeli, Çetinkaya’yı ağırladı, mücadele 1-1 sona erdi. Gönyeli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken, iki takım da ikinci yarıya hızlı başladı, önce Çetinkaya, sonra Gönyeli golü buldu. Gönyeli’nin golünü Peter Goswill, Çetinkaya’nın golünü ise Ahmet Eser Aksoy kaydetti. Karşılaşmada kazanan çıkmazken iki takım da 1’er puana razı oldu. Mücadele sonunda Çetinkaya 33, Gönyeli 17 puana yükseldi.

Çetinkaya ligin 25’inci haftasında Yeniboğaziçi’ni ağırlayacak, Gönyeli ise Küçük Kaymaklı’nın konuğu olacak.

(Foto: Gökhan Kuzu)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

