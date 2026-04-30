Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi Azerbaycan’da temaslarda bulundu. Azerbaycan Spor Bakanlığı Futbol Okulları Direktörü Mehman Alimov ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile görüşmeler gerçekleştiren Ekmekçi, burada Kıbrıs Türk futbolunun özellikle altyapılar konusunda Azerbaycan ile işbirliği yapabilme noktasında çalışmalara müdahil oldu ve mevcut durumu anlattı.

TURGANER: “KONSOLOSLUK OLARAK GEREKLİ DİYALOG VE KATKIYI YAPMAYA HAZIRIZ”

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer konsolosluk olarak her türlü spor etkinliğinde futbol adına gerekli diyalog ve katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Son yıllarda KKTC-Azerbaycan ikili ilişkileri oldukça gelişti. Ekonomiden spora kadar çok geniş bir yelpazede işbirlikleri artık mümkündür.” diye konuştu. Turganer bu işbirliğinin daha da ileri seviyeye çıkması için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını ifade ederek konsolosluk ekibinin bu çalışmalar kapsamında oldukça tecrübeli bir ekip olduğunun altını çizdi.

ALİMOV: “KKTC İLE MÜSABAKALAR VE ORTAK KAMPLAR İÇİN ADIM ATMAK İSTİYORUZ”

Azerbaycan Spor Bakanlığı Futbol Okulları Direktörü Mehman Alimov ise özellikle altyapı konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek daha önce KKTC’yi Ulduz Cup’a davet ettiklerini ve yapılacak turnuvalarda yine KKTC’nin davet edileceğini belirtti. Alimov bu konuda çalışmalara başladıklarını ve KTFF ile de devamlı olarak temas halinde olduklarını kaydederek altyapı takımları arasında müsabakalar ve ortak kamplar için adım atmak istediklerini belirtti.

EKMEKÇİ: “AZERBAYCAN KAPISININ AÇILMASI OLDUKÇA KIYMETLİDİR”

KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ziyaretlerden ve nazik ev sahiplerinden dolayı hem Turganer’e hem de Alimov’a teşekkür ederek, “KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun önderliği ve yönlendirmesi ile ülke gençliği için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza Türkiye kapısından sonra Azerbaycan kapısını da açmamız oldukça kıymetlidir. Geçmişte Ulduz Cup için Azerbaycan’a gittik ve çocuklarımız orada çok iyi işler yaptı. Biz bunun sürekli hale getirilmesini ve çocuklarımızın bu platformlarda boy göstermesini istiyoruz.” dedi. Ekmekçi, KTFF olarak her yaştan ve kategoriden çok ciddi bir oyuncu havuzları bulunduğunu ifade ederek tüm dünyadaki çocuklarla başa baş mücadele edecek, aynı sahada oynayacak seviyede olduklarını belirtti. Özellikle Turganer ve Alimov aracılığıyla temasların daha da sıklaşması için hazır olduklarını ve bu konudaki resmi yazışmaların kısa sürede başlaması için Başbakanlık ve Spor Dairesi Müdürlüğü’nün bilgilendirildiğini belirtti.