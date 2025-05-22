Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, özellikle yaz aylarında en çok tüketilen ürünlerden olan karpuz ve kavun ekili bahçelerine ariz olan kargalardan illallah çektiklerini dile getirerek, sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Bu yıl yağmurların az olmasından dolayı sulak alanların az olduğunu ayrıca, birçok bölgede ekinlerin başak atamadığını ve bu nedenle karga gibi hayvanların sulak bölgelere toplandığını ifade eden üreticilerimiz, “Kargalar karpuz ve kavun ekili alanlarda her gün büyük tahribat yapıyorlar. Zaten su kıtlığı nedeniyle yeterince sulama yapamadığımız için verim düşük bir de bu kargaların yaptığı zarar nedeniyle perişan olduk” dediler.

Son bir aydır karga avlayan kişilerin dahi bu hayvanları tüketemediğini dile getiren vatandaşlarımız, bu konuda bazı önlemler alınmasını talep ettiler.