Sn. Tufan Erhürman, bugün gideceğiniz New York’ta BM Genel Kurulu’nda iki temaslarla iyi bir kulis yapmanızda fayda var. Zira kulis yapılmazsa Kıbrıs sorunun haklılığımız anlaşılamaz…

Sn. Ünal Üstel, KTHY’nin 2028 yılında yeniden göklerde olacağını açıkladınız. Ancak verdiğiniz tarih çok uzun bir süreç olduğu için pek dikkat çekmemiştir. Öncelikle bilet fiyatlarının düşürülmesi için çalışma yapılmalı…

Sn. Faiz Sucuoğlu, önceki gün Bakanlık bürokratlarınızla önceki gün yaptığınız toplantı ile ilgili yaptığınız açıklamada ‘Limanlarımızın geleceğiyle ilgili önemli kararların arifesindeyiz’ dediniz. Bunun anlamı özelleştirme mi? Yoksa yeniden yapılanma mı?

Sn. Sermet Nereli, İskele Belediyesi başkan adaylığınızı açıkladığınız günden beridir yaptığınız saha çalışmalarında oldukça önemli yol aldığınız ve oy sayınızı iki katına çıkardığınızı duyduk. Kolay gelsin…

Sn. Kudret Özersay, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre önümüzdeki seçimde sandıktan üçüncü parti olarak çıkma olasılığınız yüksek. Ancak barajı aşıp kaç milletvekili çıkarırsınız belli değil…

Sn. Fehmi Oktay, tecrübeli bir meteoroloji uzmanı olarak önümüzdeki aylar için ülkemiz adına yağış olasılığını nasıl görüyorsunuz? Acaba ülkemiz El Nino olayından nasıl etkilenecek?