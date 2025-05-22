Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa’dan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde yaşana bazı kişilerin çevresini kirletmekten zevk aldığını iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Mağusa’nın Sakarya bölgesinde bir yeşil alanın önünde çekilen fotoğrafta görüldüğü gibi birileri evlerinden çıkan molozları belediye tarafından konulmuş olan ‘Çöp ve Moloz Dökmek Yasaktır’ tabelasının önünde döktüğünü söyleyen vatandaşlarımız bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladılar.

Tabela olmasa da buraya çöp dökmenin akla mantığa sığmadığını ifade eden vatandaşlarımız “Ancak koskoca tabela olmasına karşın buraya çöp ve molozları döken bazı insanların gözlerinde at gözlüğü var herhalde” diyerek sitem ettiler.

Çevreye bırakılan her çöpün, küçük veya büyük olsun çirkin bir görüntü ortaya çıkardığını belirten vatandaşlarımız bunun yanında hastalıklara da davetiye çıkardığını ifade ettiler.