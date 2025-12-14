Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Ali Eren Orçan

MTG: Ufuk, Gökçan, Arda, Zihni, Furkan, (84' Nehir), Mehmet Gürlü, (84' Ali), Doğukan, (62' Nevzat), Hüseyin, Emre, Orkhan, Mehmet Erol,(90' Nevzat)

Yenicami: Övgü, Ali, Halil İbrahim, Tahir, Barış, Mehmet, Reşit, (44' Murat), Jimmy Mwanga, (72' Hasan Ömerpaşa), Remzi, Hüseyin, Bemba Sangare

Gol: 54' Orkhan (MTG)

İki takımın da ligdeki konumları itibarıyla kazanmak zorunda olduğu karşılaşma baştan sona çekişme içerisinde geçerken takımlar girdikleri gol pozisyonlarını değerlendirmede zorlandılar. Maçın tek golü 54'te günün etkili ismi Orkhan 'dan geldi. Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 22'ye çıkarırken Yenicami 14 puanda kaldı.

Dk.6 Gelişen Yenicami atağında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Hüseyin karşı karşıya pozisyonda vurdu. Ufuk çıkardı.

Dk.25 MTG atağında Hüseyin Deynekli ceza sahasına girerken çok sert vurdu. Top yan direkten döndü.

Dk. 54 Anı gelişen MTG atağında Hüseyin Deynekli ceza sahası içinde rakibi ile girdiği mücadelede seken top sağ çaprazda boş durumdaki Orkhan 'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutu köşeden ağlara gitti 1-0.

Dk.65 Yenicami savunmasını arkasına atılan uzun topta kaleci Övgü kalesini terk etti. Ondan önce topa dokunan Hüseyin Deynekli'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Dk. 77 Gelişen MTG atağında Yenicami savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Gürlü 'nün yaklaşık 35 metreden sert şutu üst direkten döndü.

Dk.90+4 Yenicami atağında Barış uzun gönderdi. Sol çaprazda topla buluşan Mehmet Çavuş 'un sert şutunu kaleci Ufuk çıkardı.

