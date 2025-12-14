YER: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Emir Turalı

ALSANCAK YEŞİLOVA: Aykut Kıratlı, Vakkas Kaynarca, Mehmet Tekin, Fidelıs Iria, Cemal Yaşınses, Eyyüp Öztep, Mert Nurel, Jonathan Weston, Gökhan Sarıoğlu, M.Fatih Parlak, Bill Beyza

CB GENÇLİK GÜCÜ: Kemal Bağbal, İsmail Tırlık, M.Kemal Atlar, Adil Y.Uçar, Jibril Ibrahim, Amara Fofana, Issiaka Bamba, Ahmet Sönmez, Mustafa Sakallı, Semih Ünaldı, Ünal Kaya

GOL: 59.dk Amara Fofana, 72.dk Issiaka Bamba (CBGG)

KIRMIZI KART: 65.dk Eyyüp Öztep (A.Yeşilova)

AKSA Süper Lig 13. haftasında Alsancak Yeşilova ile China Bazaar Gençlik Gücü, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede zirve yarışı veren China Bazaar Gençlik Gücü ikinci yarıda yabancı oyuncuları Fofana ve Bamba’nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da gol girişimleri sonuç vermeyince devre 0-0 tamamlandı.

Gençlik Gücü 59.dakikada yaşanan karambol sonrasında Amara Fofana’nın golü ile 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Alsancak Yeşilova’da 65. dakikada Eyyüp Öztep hakeme itirazdan art arda iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gençlik Gücü, 10 kişi kalan rakibi karşısında 72.dakikada Issiaka Bamba’nın golü ile skoru 2-0’a getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 31 yapan Gençlik Gücü liderin 1 puan gerisinde zirve takibine devam etti. Alsancak Yeşilova 18 puanda kaldı.