Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Burak Yiğit, Selim Kaynarca

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban, Ali Nazlıoğlu, Orhan Çokbekler, Ussumane Djabi, Muammer Tip, Gabriel Bawa, Pacome Loua, Agit Altan, Abdulaziz Köse, Yusuf Kondoz

Dumlupınar: Alihan Doğan, Olcay Mahmut Aykut, Orhan Kalaycı, Yannick Nkurunziza, Osman Şanverdi, Berk Büyükkal, Hikmet Çelikel, Doğukan Gören, Berke Zorba, Nazım Deveci, Christian

Goller: 18’Gabriel Bawa, 32’ ve 80’ Ussumane Djabi, 65’Yasin Doğan (Çetinkaya)

Kırmızı Kart: Doğukan Gören 38’ (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Çetinkaya, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk ettiği Dumlupınar’ı farklı mağlup etti.

Karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Çetinkaya, Gabriel Bawa’nın golüyle öne geçti. Ussumane Djabi’nin ilk yarıdaki golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-kırmızılılar, rakibinin 10 kişi kalmasıyla beraber daha da rahatladı. İkinci yarıda Yasin Doğan ve Djabi’nin bir golü daha ile skoru 4-0’a taşıdı. Bu sonuçla Çetinkaya puan sayısını 18 yaparken, Dumlupınar 20 puanda kaldı.