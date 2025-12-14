Yer: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yalçın Kabacıklı, Güneş Demir

Küçük Kaymaklı: İdris Yekli, Arda Sözcü, Deran Çöllo, Arda Kortay (Dk 62 Mehmet Öztürk), Debouto (Dk 74 Altan Çocuk), Marega, Alpay Yıldırımer (Dk 81 İbrahim Enes Doyduk), Rasheed, Boran Cevat Esenler, Bahadır Göçben, Emre Nazik (Dk 74 Derviş Yönlüer).

Lefke: İrfan Özbay, Mustafa Tahsildaroğulları, Mehmet Ali Avunç, Kouassı, Chıdı, Aykut Esmeraslan, Arda Karanfiloğlu, Caner Sevin (Dk 89 Yılmaz Şipal), Erkan Yolaç (Dk 46 Gökhan Titiz), Kaan Savaşkan, Candy.

Kırmızı Kart: Dk 90+5 Gökhan Titiz (Lefke).

Gol: Dk 17 Rasheed (Küçük Kaymaklı).

Küçük Kaymaklı on üçüncü hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Lefke’yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Rasheed’in tek golü ile günü galibiyetle kapatan Küçük Kaymaklı puanını 19 yaparken, Lefke 15 puanda kaldı. Maçın son bölümünde ise Lefke futbolcusu Gökhan Titiz kırmızı kart gören isim oldu.

6.dk: Ani gelişen ev sahibi Küçük Kaymaklı atağında aldığı topla ceza alanına giren Marega’nın vuruşu kaleci İrfan’da kaldı.

17.dk: Çabuk gelişen Küçük Kaymaklı atağında ceza alanına giren Rasheed dar açıdan güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi.1-0

27.dk: Ani gelişen Lefke atağında Kouassı’nin vuruşunu önce kaleci İdris, sonrasında savunma uzaklaştırdı.

42.dk: Kalabalık adamla gelişen Lefke atağında Chıdı’nin ceza sahası içerisinde etkili vuruşu yandan auta gitti.

47.dk: Lefke’nin kazandığı serbest vuruşta, Caner’in direk kaleye gönderdiği top direğin üzerinden auta gitti.

77.dk: Kalabalık adamla gelişen Küçük Kaymaklı atağında ceza alanı içerisinde Rasheed müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

84.dk: Etkili gelişen ev sahibi Küçük Kaymaklı atağında Arda Sözcü’nün vuruşunu kaleci İrfan Özbay kornere çeldi.

90+2.dk: Etkili gelişen Lefke atağında Mehmet Ali ceza alanı içerisinde müsait durumda topu üstten dışarı gönderdi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-0 Küçük Kaymaklı’nın üstünlüğü ile sona erdi.