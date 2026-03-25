KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve TESKA sponsorluğunda, Cahit Necipoğlu anısına düzenlenen Federasyon Kupası’nın 1. tur karşılaşmalarında heyecan doruktaydı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Karaağlanoğlu, Mesarya’yı 51-50 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maç boyunca iki takım arasında tam anlamıyla bir basketbol savaşı yaşandı. Karaağlanoğlu, maçın farklı anlarında öne geçme şansı yakalarken, Mesarya’nın 11 sayılık üstünlüğü de dikkat çekti. Her iki takım da 5 üçlük atışla skora katkı sağladı ve maç boyunca üç kez eşitlik sağlandı.

MESARYA İYİ BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk periyodu, Mesarya’nın etkileyici oyunuyla başladı. Deniz Yetiner, attığı iki üçlükle takımını öne taşırken, Karaağlanoğlu’nun Pascal Ngoma’sı da etkili bir şekilde karşılık verdi. İlk periyot 16-11 Mesarya üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Mesarya üstünlüğünü sürdürdü; İvan Bilong’un skor katkısıyla fark devre sonunda 31-20’ye çıktı.

KARAAĞLANOĞLU’NDAN BÜYÜK DÖNÜŞ

Üçüncü periyotta George Amerenye liderliğinde Karaağlanoğlu geri dönüş sinyalleri verdi. 14-10’luk periyot skoruyla son çeyreğe 34-41 geride giren Karaağlanoğlu, dördüncü çeyrekte büyük bir çıkış yaptı. 38:25 dakikada öne geçen ekip, maçı 51-50 kazanmayı başardı.

AMERENYE’DEN DOUBLE DOUBLE

Karaağlanoğlu’nun yıldızı George Amerenye, 17 sayı ve 15 ribaund ile double double yaparak takımının galibiyetinde kritik rol oynadı.

Böylece Karaağlanoğlu, dramatik ve nefes kesen bir maçın ardından Federasyon Kupası’nda bir üst tura yükseldi.