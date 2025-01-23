Yenicami Kulübü’nün tecrübeli teknik direktörü Turgay Kara, Aksa Süper Lig’in 16. haftasında lider Miracle Değirmenlik SK ile oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Kara, zorlu mücadelede sahaya galibiyet için çıkacaklarını ve lider takımdan çekinmediklerini belirtti.

Hazırlık maçları ve kupa maçlarında aldıkları galibiyetlerin takıma büyük bir moral kazandırdığını ifade eden Kara, “Oyuncularımın performansından çok memnunum. Hazırlık maçlarındaki başarılarımız takımın güvenini yerine getirdi. Miracle Değirmenlik güçlü bir ekip, ancak biz de gücümüzü biliyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız” dedi.

Taraftarlar, Yenicami’nin bu kritik maçta sergileyeceği mücadeleyi heyecanla beklerken, Turgay Kara’nın bu kararlı açıklamaları takımın motivasyonunu daha da artırmış durumda. Yenicami, lider karşısında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.