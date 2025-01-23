Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, İsmet Ünlüsoyer, İlden Aspri

G. Birliği: Coşkun (3), Walker (11), Hasan Kasap (4), Can (2), Ovey (22), Hasan Debreli (7), Vela

ASB: Goba (10), Nejat, Hamit (10), Fuat (4), Alpay ( , Ghafar (3), Mustafa, Yohan (4), Emre (7)

İlk periyot: 12-11

İlk yarı: 22-19

Üçüncü periyot: 34-31

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasında Akdeniz Spor Birliği, Gençler Birliğini 48-43 yenerek finale yükseldi. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı maçon ilk bölümünde Gençler Birliği ilk yarıyı 22-19 önde geçti. Maçın son anlarına kadar çekişmenin yaşandığı maçta Akdeniz Spor Birliği daha iyi oynayarak maçı 48-43 kazandı ve adını finale yazdırdı.