Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulu üyeleri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu. MOK Başkanı Orçun Kamalı, yeni dönemde sporun tüm paydaşları ile işbirliği yapma arzusunda olduğunu ve spor yazarlarının da bunların başında olduğu düşüncesi ile ziyareti

gerçekleştirdiklerini belirtti.

KAMALI’NIN KONUŞMASI

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı toplantıda şu konuşmayı yaptı.

“Milli Olimpiyat Komitesi olarak paydaşlarımızın en önemli ayaklarından bir tanesi olan spor yazarları derneğimizi bugün ziyaret ediyoruz. Amacımız burada hem kendimizi tanıtmak,

anlatmak, hem bir başlangıç olsun, spor yazarı arkadaşlarla da işbirliği yapacağımızı duyurmak istiyoruz. Onlarla da birlikte ülke sporu için göğüs göğüse mücadele edip çocukları

gençler için elimizden geleni yapacağız. Birlikte işbirliği ve dayanışmayla inşallah bu ülkenin sporuna bir şeyler katmaya çalışacağız,

bizleri bugün misafir ettiğiniz çok teşekkür ederiz.”

NECATİ ÖZSOY’UN KONUŞMASI

KTSYD Başkanı Necati Özsoy toplantıda şu konuşmayı yaptı.

“Öncelikle bu ziyareti gerçekleştiği için çok teşekkür eder Orçun Kamalı başkanlığında yeniden oluşan ve eminim ki daha güçlü adımlar atacak olan Milli Olimpiyat Komitesi’ne çalışma

hayatında başarılar dileriz. Ülke sporuna katkı sağlayan, sporun paydaşlarından Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, her zaman spora yön veren, ülke sporunun sesi olan, gerek kendi

ülkemizde, gerek uluslararası arenada sporcularımızın başarılarının kamuoyuna en iyi şekilde yansıtmaya çalışan ve tüm federasyonlarla işbirliği içerisinde olan bir kurumdur.

Milli Olimpiyat Komitesi ülkemizde milli teşkilatlar arasında tek kurumumuzdur. En büyük özlemimiz bu kurumun doğru bir şekilde yönetilmesi, kendi ayakları üzerinde kurumsal bir yapıya kavuşarak tüm federasyonları bünyesinde tutan güçlü bir kurum olması gerekir düşüncesindeyiz. Yıllardır amacımız budur. Özellikle yapılan şuralarda çalıştaylarda herkesin hedefi bu noktadadır. Yani Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde tüm federasyonların bir araya gelip kendi ülkemizde ve uluslararası arenalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğinin sesi olmasıdır. Eminim bu yapıda bunu başarıp, çıktığınız yolda mutlaka olumlu sonuçlar alacaksınız. Bizler de spor yazarları olarak her zaman sizlerle birlikte, destek vermeye hazır olduğumuzu yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte beyan etmek isterim. Bir kez daha bize de bu nazik ziyareti gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.”

FEDERASYONLARLA TOPLANTI 15 NİSAN’DA

Orçun Kamalı başkanlığındaki Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu, federasyonlarla bir araya geliyor. Kurul 15 Nisan Salı günü saat 18.30’da Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de tanışma ve dayanışma toplantısı gerçekleştirecek.