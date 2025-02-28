Kalkınma Bankası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında "Sanayi Destek Kredisi" protokolü imzalandı.

Sanayicilerin desteklenmesine yönelik imzalanan Sanayi Destek Kredisi protokolü; yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik ve finansal zorluk yaşayan sanayicilerin zorluklarının hafifletilmesine, rekabet güçlerinin artırılması ve üretim kapasitelerinin desteklenmesine yönelik hazırlandı.

Kalkınma Bankası kaynaklı işletme ve ekipman kredisi çerçevesinde verilecek krediler, 1 yıllık "nefes alma" süresi ardından geri ödenmeye başlayacak ve vadesi 5 yıl olacak.

Lefkoşa Eziç toplantı salonunda yer alan imza töreninde protokole, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal ile KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu imza koydu.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal imza öncesi yaptığı açıklamada, artık Kalkınma Bankası'nın değiştiğini, gelişerek yeni bir anlayışa sahip olduğunu ifade ederek, üreten ve istihdam yaratanların yanında olmaya devam edeceklerini, daha çok üretim ve daha çok istihdamı hedeflediklerini söyledi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da, ilk etapta 300 Milyon olarak düşünülerek sanayiciye nefes aldıracak bir "Sanayi Destek Kredisi" fikrini ortaya koyduklarını, Bakan Fikri Ataoğlu'nun ise düşüncelerini en başından beri desteklediğini belirtti.