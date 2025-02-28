Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde verilen silah izinlerinin sayısını ve kimlere verildiğini sorduklarını açıkladı.

Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son dönemde “tetikçi” olaylarının arttığını savunarak, "Ülkemize birilerini vurmak, öldürmek, korkutmak için bir günlüğüne 'turist' adıyla gelenlerin, adaya rahatça ve hiç şüphe edilmeden girmeleri ayrı, ellerindeki silahı nasıl edindikleri ayrı bir skandal." dedi.

Verilen silah izinlerinin kamusal düzeni bozabilecek tehlikeli olaylara zemin hazırladığını ileri süren Çeler, bu izinlerin tetikçilerle ve katillerle iş birliği anlamına gelebileceğini savundu.

Bu tür olaylarda kullanılan silahların adaya nasıl getirildiğini ya da ada içinde kimler tarafından temin edildiğini sorgulayan Çeler, son dönemde bine yakın yeni bireysel silah izni verildiğinin söylendiğini dile getirdi.

Çeler, Bakanlar Kurulu ve hükümete şu soruları yöneltti:

"Bu silah izinlerini kimlere, neden ve ne koşullarda veriyorsunuz? Kriterlere uyuluyor mu? Bu izinlerin Resmi Gazete’de yayımlanmaması ve halktan gizlenmesi yasa dışılık değil mi?"

Barış ve çözüm vurgusu yapılırken bireysel silahlanmanın teşvik edilmesini samimiyetsiz bulduğunu belirten Çeler, "Ülkenin güvenliğinden sorumlu olanların, ülkeyi ateşe attığını gören herkesin ses yükseltmesi gereken bir dönemdeyiz." dedi.

Çeler, "Bizim silahlanmaya değil, güven içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na da bunlarla ilgili sorularımızı Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yazılı ve resmi olarak sorduk. Cevaplarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü biz kendimizi güvende hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.