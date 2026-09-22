Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, zirve Türk-Amerikan İşadamları Derneği – Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle, "Türkiye-ABD İş Dünyasının Küresel Buluşma Noktası" temasıyla düzenlendi.

Türkiye ve ABD iş dünyasından isimleri bir araya getiren zirveye, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’den milletvekilleri, ABD Senatosu ve Kongresi'nden üyeler katıldı.

Ayrıca TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Anayasa Hukuku Uzmanı ve eski ABD Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı Bruce E. Fein, ABD Capital Global Başkan Yardımcısı Michael Cacciaguida'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen, yatırımcı ve iş insanı da organizasyonda yer aldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu siyaset, kamu, diplomasi ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan zirvede, muhataplarıyla, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu, KKTC’deki yatırım ve iş imkânları hakkında bilgi verdi.