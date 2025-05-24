Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluş emrini veren “Cankurt” kod adlı emekli Tümgeneral Daniş Karabelen, ölümünün 42’nci yılında dün düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Daniş Karabelen’in biyografisi okundu, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve Karabelen’in kızı Özcan Atamert konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Karabelen’in, Kıbrıs Türk halkının direnişine ve mücadelesine öncülük eden tarihî bir isim olduğunu vurguladı.

“Babanız nezdinde Daniş Karabelen Paşa’ya hepimiz büyük saygı duyuyoruz ve bu saygımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” diyen Tatar, o dönemdeki imkânsızlıklara rağmen Karabelen’in cesur adımlar atarak TMT’nin kuruluşunda belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Tatar, TMT’nin kurulmasıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kendi mücahitleri ve liderleriyle adanın dört bir yanında organize bir savunma ve direniş yapısı kurduğunu kaydetti.

Tatar, TMT’nin kurulmasının Türkiye’nin bölgedeki güvenliği açısından da tarihî bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Törende konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Karabelen’in Kıbrıs Türk halkı için verdiği tarihi mücadeleyi ve katkılarını saygı ve minnetle andıklarını belirtti. Bayar, Karabelen'in yalnızca bir asker değil, aynı zamanda vatansever, sporcu ve halk tarafından sevilen bir lider olduğunu vurguladı.

Karabelen’in Kıbrıs’ta TMT’nin kuruluşuyla Rum-Yunan saldırılarına karşı Türk halkını koruyan tarihi bir adım attığını ifade eden Bayar, TMT’nin 1974 Barış Harekâtı’na kadar süren mücadelesiyle Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğe kavuştuğunu hatırlattı.

DANİŞ KARABELEN KİMDİR?

1898 yılında doğan Türkiye'deki Özel Harp Dairesi'nin kurucusudur.

Karabelen, 1915'te Müttefik Gelibolu Seferi'ne karşı Türk savunmasına katılmak üzere Harp Okulu'ndan alınanlar arasındaydı. Daha sonra Türk ordusunda subay oldu ve Mustafa Kemal Atatürk ile yakın iş birliği içinde çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı sporların gelişmesine öncülük ederek Türkiye'nin ilk ulusal "sırıkla atlama şampiyonu" oldu.

Karabelen, 1948'de özel harp eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen on altı askerden biriydi. Daha sonra Eylül 1952'de Taktik Seferberlik Grubu'nu (Özel Harp Dairesi) kurdu.

Kore Savaşı'na katılan Daniş Karabelen, 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından "Lejyoner" derecesinde Liyakat Lejyonu ile ödüllendirildi. 1956'da tümgeneral rütbesine terfi etti. 1960 yılında emekli olana kadar Taktik Seferberlik Grubu şefi olarak görev yaptı.

Karabelen Paşa, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunu başlatan isimdi.

Görev aldığı yerler nedeniyle "5 kıtanın paşası" olarak da anılan Daniş Karabelen, 22 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Aliye Leman Karabelen ile evli ve 2 çocuk babasıydı.