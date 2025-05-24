Pınarbaşı’nda meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Teminat talebiyle çıkarıldığı mahkemede oldukça üzgün görünen Tımbıl, ayakta durmakta güçlük çekti.

Polis, Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00'de meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında zanlı İbrahim Tımbıl’ın yönetimindeki RA 728 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yolun sağında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüşe geçtiği esnada karşıdan aşırı süratli seyreden Lefkoşa'da sakin 25 yaşındaki Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı Suzuki Hayabusa marka motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Rifat Gezici ile araç sürücüsü İbrahim Tımbıl Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi acil servisine kaldırıldığını ancak Rifat Gezici'nin aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, İbrahim Tımbıl’ın ise acil serviste gördüğü tedaviye müteakip aynı gün taburcu edilip tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının 18 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelendiğini söyledi. Polis, zanlının 20 Mayıs’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle zanlının 3 gün süreyle hastanede gözetim altında kaldığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme ayrıca Tımbıl’ın davaları görüşülünceye kadar sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.