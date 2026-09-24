Laguna Deniz Yıldızı Derneği, önceki açıklamasında teknik incelemelere ilişkin bölümün farklı yorumlanması üzerine söz konusu bölümü düzenleyerek güncel bir açıklama paylaştı.

Dernek, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi arasındaki protokol kapsamında Deniz Yıldızı Apartmanları’nın tüm bloklarına ilişkin analizlerin, ölçüm ekipmanlarından toplanacak verilerle en kısa sürede güncellenmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Dernek Başkanı Ufuk Umay, Başkan Yardımcısı Sezal Aydınlı, Sayman Filiz Tayfun ve Sekreter Fatoş Gulle tarafından yapılan yazılı açıklamada, blokların mevcut durumu ve deprem etkilerine karşı davranışlarının raporlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin derneğe verdiği yazılı yetki kapsamında sürdürüldüğü kaydedildi; derneğin amacının apartmanlardaki mal ve hak sahiplerinin haklarını korumak ve gerekli güçlendirme çalışmalarının en kısa sürede yapılmasını sağlamak olduğu bildirildi.

Binada bulunan kişilere son altı ayda çalışmalar ve güvenlik konusunda bilgi verildiğini, gerekli uyarıların yapıldığı belirtilen açıklamada, binada mal ve hak sahiplerinin yanı sıra kiracılar ve farklı hukuki statülere sahip kişilerin de olduğu, basında mağduriyet yaşadığını söyleyen bazı kişilerin mal veya hak sahibi olmadığı, kira sözleşmesiyle kiracı konumunda bulunmadığı ya da sözleşmeli kiracıların kiracısı olduğu ileri sürüldü.

- Binada yaşamını sürdürenler güvenlik bilgilendirmelerini dikkate almalı”

“Bilgilendirmelerin amacı herhangi bir mağduriyete yol açmak değil, teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar bina içerisindeki herkesin güvenliğini gözetmektir.” denilen açıklamada; binada kalanlardan bilgilendirme ile yetkili kurumların yönlendirmelerini dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, derneğin sorumluluğundaki asansörlerin, bloklardaki çalışmaların ilerleyişine bağlı olarak bakım, onarım ve projelendirme hazırlıkları için geçici süreyle kullanıma kapatılabileceği de belirtildi.

Teknik inceleme ve raporlamanın tamamlanmasının ardından sonra Vakıflar İdaresi, Gazimağusa Belediyesi ile dernek çatısındaki mal ve hak sahiplerinin güçlendirme projesi ve uygulama takvimini değerlendirmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Güçlendirme çalışmalarının, bu değerlendirmeler ve gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede başlatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Vakıflar İdaresi’nden güçlendirme sürecine ilişkin somut bir uygulama takviminin ortaya konulması talep edilmektedir.”