Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kadınları ekonomik ve sosyal açıdan güçlendiren, aileleri destekleyen ve çocukları koruyan bir sosyal hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Sosyal devlet anlayışlarının temelinde “Hiç kimse kendisini yalnız hissetmemeli” ilkesinin bulunduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu doğrultuda sosyal hizmet sistemini geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen “Dördüncü Uluslararası Kadın ve Ailenin Güçlenmesi Sempozyumu”nun açılışında konuştu.

- Kadınların iş hayatına katılımına prim desteği

Bakanlığın kadınlar, aileler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgi veren Hasipoğlu, kadını güçlendirmenin yalnızca sosyal yardım sunmak anlamına gelmediğini, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için fırsatlar oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlendiğini belirten Hasipoğlu, kursları başarıyla tamamlayan kadınların iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla 5 yıl süreyle prim desteği sağlandığını kaydetti.

Hasipoğlu, ilk kez kendi işini kuran girişimci kadınlara da sektör ayrımı yapılmaksızın 5 yıla kadar yüzde 100 prim desteği verildiğini ifade etti.

- “Kadınlar şiddet karşısında yalnız değil”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışının güçlendirildiğini belirten ve “Kadınlar şiddet karşısında yalnız değil” diyen Hasipoğlu, Barolar Birliği ile yapılan iş birliği kapsamında hukuki desteğe ihtiyaç duyan kadınlara avukat desteği sağlandığını söyledi.

- “24 koruyucu aile 31 çocuğun bakım ve gelişimini üstlendi”

Ailelere çeşitli danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri verildiğini de kaydeden Hasipoğlu, çocuklara yönelik koruyucu hizmetlere değinerek, ülkede 24 koruyucu ailenin 31 çocuğun bakım ve gelişimini üstlendiğini açıkladı.

Çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasına yönelik “E-Güvendesin” platformu ile “Dijital Dünyada Güvende Kal” ihbar hattının hizmete sunulduğunu hatırlatan Hasipoğlu, yaşlı, engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal hizmetleri geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.