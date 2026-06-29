Kuzey Kıbrıs’ta Plaj Voleybolu heyecanı Bedi’s Beach’te güzel bir organizasyonla tamamlandı. 6. yılında 10. Kez düzenlenen Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası, 27-28 Haziran tarihlerinde yoğun katılımla oynandı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, Genç Kıbrıs ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği Şampiyon Melekler takımı’nın sevilen antrenörümüz Osman Çetintaş’ın ansına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvasına Kuzey Kıbrıs Turkcell, Genç Kıbrıs ana sponsor olarak destek ve katkı koydu. Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası güzel bir ortamda gerçekleşti. KKTC Voleybol Federasyonu hakemleri tarafından desteklenen turnuvaya Kadınlar kategorisinde 12 takım 54 sporcu, Amatör Erkekler kategorisinde ise 9 takım 40 sporcu toplamda 100’e yakın sporcu katılarak kızgın kum üzerinde şampiyonluk mücadelesi verdi. Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvasında mücadele eden sporcular iki gün boyunca oynanan karşılaşmaların ardından Kadınlarda Rahatta Kal, Amatör Erkeklerde ise Koopbank Hapi takımı şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLAR

Yeniboğaziçi Bedi’s Plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren Kuzey Kıbrıs Turkcell, Genç Kıbrıs ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvasına 100’e yakın sporcunun yoğun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. Turnuvanın ikinci gününde ise Çeyrek Final, Yarı Final, Üçüncülük ve Final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın Kadınlar kategorisi Finalin de Rahatta Kal rakibi Toxic’i 2-0 mağlup ederek şampiyon olurken, Amatör Erkekler kategorisi finalinde ise son şampiyon Koopbank Hapi rakibi Aras Cars’ı 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Sünger Bob, Amatör Erkeklerde ise Last Dance elde etti. Turnuvada özel ödüller ise en iyi kadın oyuncu Yağmur Kurt, en iyi erkek oyuncu İsmail Kovancı üst üst üçüncü kez, en iyi seyirci ise Çisem İçten seçildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Genç Kıbrıs ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği Süleyman Rebge’nin organize ettiği Genç Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvasında oynanan final maçların ardından düzenlene ödül töreninde ilk üç dereceye giren takımlara madalyalar, kupalar, sponsorlara plaketleri Kuzey Kıbrıs Turkcell kurumsal satış kanalları yöneticisi

Gürhan Uncuoğlu tarafından verildi.

Kadınlar Kategorisi

1. Rahatta Kal (Şerifenaz, Nehir, Yağmur, İsmehan)

2. Toxic (Seda, Fatma, Yaren, Eda, Çağla)

3. Sünger Bob (Buşra, Hayal, Azra, Esma)

Erkekler Kategorisi

1. Koopbank Hapi Team

(İsmail Kovancı, Ali Duvarcı, Ali Çobi, Cemal Astan, Münür Özbilgen, Hüseyin Kubilay)

2. Aras Cars (Tunç Derebey, Kemal Derebey, Muhammed, Atahan Tahsiner)

3. Last Dance (Umut Güvercin, Yasin, Amir, Pouria)

Özel Ödüller:

En İyi Erkek Oyuncu: İsmail Kovancı

En İyi Kadın Oyuncu: Yağmur Kurt

En İyi Seyirci: Çisem İçten