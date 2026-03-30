Süper Lig ekiplerinden Esentepe'de geçtiğimiz cumartesi günü oynanan K.Kaymaklı maçı sonrasında teknik direktör Kılıçali Kahraman ile yolların ayrılması sonrasında yeni teknik direktör belirlendi.

Esentepe yönetimi takımın yeni teknik direktörünü Emek Kırılmaz olarak belirledi. Esentepe alt yapısından yetişen, futbolcu, kaptan ve antrenör olarak kulübe hizmet eden Emek Kırılmaz, zor süreçte teknik direktörlük görevini üstlendi. Emek Kırılmaz, Kılıçali Kahraman'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.