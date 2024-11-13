Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U16 ligi Salı akşamı oynanan üçüncülük ve final karşılaşmaları ile sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ardından kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise UKÜ U16 ligini şampiyon olarak tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK MİRACLE ESENTEPE VE YDÜ’NÜN

Final karşılaşmalarının öncesinde oynanan kadınlar üçüncülük karşılaşmasında Miracle Esentepe ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 15-9 önde kapatan Miracle Esentepe rahat bir oyunun ardından karşılaşmayı 39-20 kazanarak kadınlarda U16 ligini üçüncülükle tamamlarken, erkeklerde ise YDÜ, UKÜ ve Levent’in ardından sezonu üçüncü tamamladı.

KADINLARDA DİGEM ŞAMPİYON

U16 kadınlar final karşılaşmasında DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Sezonun başarılı takımı DİGEM, final karşılaşmasında da rakibi Şahlan’ı üstün oyunu sonrasında 28-12 mağlup ederek kadınlar liginin şampiyonu olurken, Şahlan sezonu ikinci olarak tamamladı. Miracle Esentepe’nin sezonu üçüncülükle tamamladığı sezonda UKÜ ise ligi dördüncü sırada tamamladı.

ERKEKLERDE UKÜ ŞAMPİYON

U16 erkekler liginde ise sezonun başarılı takımı UKÜ, final karşılaşmasında Levent’i 42-23 mağlup ederek sezonu şampiyonlukla noktaladı. UKÜ’nün ardından Levent sezonu ikincilikle noktalarken, YDÜ takımı sezonu üçüncü tamamladı.

Zorlu geçen Hentbol U16 sezonunun ardından sıralama şu şekilde oldu;

Kadınlar Erkekler

1.DİGEM 1.UKÜ

2.Şahlan 2.Levent

3.Miracle Esentepe 3.YDÜ

4.UKÜ