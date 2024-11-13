AKSA BİRİNCİ LİG 8. HAFTA PANORAMASI

AKSA 1. Ligin 8. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, liderlik koltuğu yine el değiştirdi. Ligin 8. Haftasında konuk ettiği Serveroğlu Geçitkale’yi mağlup etmeyi başaran Yeniboğaziçi, K.Kaymaklı ve Türk Ocağı’nın puan kaybetmesi sonrasında liderlik koltuğuna oturdu.

Birinci Ligin tek namağlup takımı olan Yeniboğaziçi’ni haftayı zorlu Yılmazköy deplasmanında 1 puanla dönen K.Kaymaklı takımı takip ediyor. Türk Ocağı takımı bu hafta evinde Kozanköy karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak 3. sıraya geriledi. Kozanköy ise aldığı bu galibiyetle alt sıralardan uzaklaşmış oldu.

Zirve iddiası olan takımlardan Mormenekşe takımı ise bu hafta konuk olduğu Dipkarpaz’dan mağlup ayrılarak zirve şansını kaçırdı.

Ligin zirvesinde olan Yeniboğaziçi ile 7. Sıradaki Mormenekşe arasında sadece 3 puan farkın olması ligde ilerleyen haftaların çok şeylere gebe olduğunu göstermekte.

Birinci Ligin 8. Haftasında oynanan 8 maçın tümünde gol atılırken, kale ağları 23 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasına yaklaşıldı.

Oynanan 8 maçın üçünü ev sahipleri üçünü deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise berabere tamamlandı.

Haftanın en farklı galibiyetini Çanakkale deplasmanından 4 – 0 galibiyetle ayrılan Lapta elde ederken en gollü maç ise 5-2 biten Yeniboğaziçi – Geçitkale maçı oldu.

Bu hafta Kozanköy’den Efe Çopur, Yeniboğaziçi’nden Ramadan Ağdaç ve Yalova’dan Yiğitcan Ayaz 2’şer gol atarak takımların galibiyetinde önemli rol oynadılar.

Gol krallığı yarışında K. Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz haftayı boş geçmesine karşın 11 golle koltuğunu korurken 7 golle Mormenekşe’den Erhan Çınar onu takip ediyor.

Bu hafta oynanan maçlarda 33 sarı kart çıkarken 5’te kırmızı kart çıktı. Dipkarpaz ile Mormenekşe maçında ise kart gösterilmedi.

Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi

Yeniboğaziçi liderlik maçında karşılaştığı güçlü rakibi Mormenekşe’yi maç içerisinde geriye düşmesine rağmen farklı mağlup etmeyi başararak önemli bir 3 puanı alıp liderliğe yükseldi

Haftanın Futbolcusu: Efe Çopur (Kozanköy)

Kozanköy’ün genç forveti Efe Çopur geçtiğimiz sezon Esentepe ile yakaladığı çıkışı bu sezon Kozanköy takımıyla sürdürüyor. Zorlu Türk Ocağı deplasmanında takımının galibiyetini sağlayan golleri atarak haftanı futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Adamı: Ercan Atasay (Yalova)

Ercan Atasay Yalova’yı iyi toparlarken, geçtiğimiz hafta iyi etüd ettiği Binatlı karşısında deplasmana takımını iyi hazırlayıp, yerinde yaptığı müdahalelerle takımının ilk kez galip gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Burak Mandralı (Binatlı – Yalova)

Haftanın zorlu maçlarından olan Binatlı – Yalova derbi maçında görev yapan Burak Mandralı, yardımcılarıyla birlikte iyi bir yönetim sergilerken, oyunda kontrolü elinde tuttu. Burak Mandralı’nın verdiği kırmızı kart da doğruydu

Haftanın Kare Ası

İbrahim (Dipkarpaz) Ayhan (Lapta) Yiğit Can (Yalova), Kenan (Yeniboğaziçi)

Haftanın On Biri

Ali (Kozanköy),Civan(Yalova) Fevzi (Yeniboğaziçi) Mehmet Kuşcu (Düzkaya) Azad (Kozanköy) Berkay (Düzkaya) Ömer (Yeniboğaziçi) Anıljan (Dipkarpaz) Ramadan (Yeniboğaziçi) Devrim (Dipkarpaz), İbrahim(Yeniboğaziçi)

AKSA 1.LİG 8. Hafta sonuçları

Türk Ocağı-A.Kozanköy: 0 – 2

Düzkaya-Maraş: 2 – 0

Çanakkale-Lapta: 0 – 4

N.Dipkarpaz-Mormenekşe: 2 – 0

MH Yılmazköy-K.Kaymaklı:1 – 1

Yeniboğaziçi-S.Geçitkale: 5 – 2

Hamitköy-Vadili: 1 – 1

Binatlı-Yalova : 0 – 2

AKSA 1.LİG 9. Hafta programı

Yalova – M. Haciali Yılmazköy

Maraş – Türk Ocağı

S. Geçitkale – Vadili

N. Dipkarpaz – Hamitköy

K.Kaymaklı – Çanakkale

Lapta – Yeniboğaziçi

Mormenekşe – Düzkaya

A.Kozanköy - Binatlı

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

