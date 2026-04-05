Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı final ikinci maçları oynandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda yarı final ikinci maçınDA Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti. Ahmet Dayı Stadında oynanan Doğan Türk Birliği – China Bazaar Gençlik Gücü maçını Abdulkadir Karadağ yönetti. China Bazaar Gençlik Gücü Kadın Futbol Takımı, 3 – 1 kaybettiği maçın rövanşında Doğan Türk Birliği karşısında sahadan 3 – 0 galip ayrılarak finale yükseldi. Doğan Türk Birliği’nden Siğnem Geldi ve Dilek Özbiler, China Bazaar Gençlik Gücü’nden ise Şeyma Özyeşer ve Ayşe Çetinkaya kırmızı kart gördüler.

MSA RÖVANŞI VERMEDİ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda diğer yarı final ikinci maçında ise MSA ilk maçta 3 – 0 mağlup ettiği LAÇ Spor Derneği’ne konuk oldu.

Rövanş maçında ise LAÇ Spor D. – Mağusa Spor Akademisi, 3 – 3 ‘lük skorla sahadan ayrıldılar.

Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarında alınan sonuçlar sonrasında China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi finale yükseldiler.