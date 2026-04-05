Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil E. Canaloğlu, Hazar Zihni Özen

K. Kaymaklı: İdris, Sena, Arcan, Alpay, Kadir(Dk.79 M. Öztürk), Boran(Dk.46 Nana Kwame), Arda Kortay, Quentin Debouto(Dk.90+4 İbrahim), Arda Sözcü, Pape Marega, Emre Nazik

Gönyeli: Feyyaz, Mikail, Mehmet (Dk.71 Erol), İsmail, Kahraman, Hasan, Ahmet, Ömer (Dk.88 Mustafa), Jamiu Arowolo, Peter G. Onuoha, Kane Daman (Dk.90+5 Mert)

Goller: Dk.90+6 Nana K. Kumah (K. Kaymaklı) – Dk.16 Kane Daman (Gönyeli)

Aksa Futbol Ligleri 25. hafta sonuçları
Aksa Futbol Ligleri 25. hafta sonuçları
Kırmızı Kart: Dk.85 Arcan Erçelik (K. Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı, Gönyeli ile berabere kalarak evindeki lig maçlarını kazanamam geleneğini sürdürdü. Düşme hattındaki Gönyeli ise son dakika golüne engel olamayarak yılın ilk galibiyetini alma şansını yitirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 25. Hafta maçında Küçük Kaymaklı, Gönyeli’yi konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Gönyeli maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Maçın ilk devresi Kane Daman’ın golüyle 0 – 1 sona erdi. İkinci devre maç uzun süre 0 – 1 devam ederken, uzatmalarda ikinci yarıda oyuna giren Nana Kumah skoru belirledi. 1 – 1

(Foto: Gökhan KUZU)

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

25

19

4

2

74

25

49

61

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

25

18

4

3

61

18

43

58

3.

Doğan Türk Birliği

25

16

8

1

54

29

25

56

4.

Mağusa Türk Gücü

25

14

6

5

57

31

26

48

5.

Dumlupınar TSK

25

11

4

10

49

35

14

37

6.

Çetinkaya TSK

25

10

6

9

41

36

5

36

7.

Alsancak Yeşilova SK

25

10

5

10

44

47

-3

35

8.

Karşıyaka SK

25

8

8

9

48

57

-9

32

9.

Küçük Kaymaklı TSK

25

8

7

10

31

34

-3

31

10.

Lefke TSK

25

8

5

12

26

37

-11

29

11.

Esentepe KKSK

25

7

5

13

36

44

-8

26

12.

Mesarya SK

25

7

4

14

46

59

-13

25

13.

Yenicami AK

25

6

7

12

32

49

-17

25

14.

Mormenekşe GBSK

25

6

4

15

35

68

-33

22

15.

Gönyeli SK

25

3

9

13

22

57

-35

18

16.

Yeniboğaziçi DSK

25

4

4

17

26

56

-30

16