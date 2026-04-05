Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil E. Canaloğlu, Hazar Zihni Özen
K. Kaymaklı: İdris, Sena, Arcan, Alpay, Kadir(Dk.79 M. Öztürk), Boran(Dk.46 Nana Kwame), Arda Kortay, Quentin Debouto(Dk.90+4 İbrahim), Arda Sözcü, Pape Marega, Emre Nazik
Gönyeli: Feyyaz, Mikail, Mehmet (Dk.71 Erol), İsmail, Kahraman, Hasan, Ahmet, Ömer (Dk.88 Mustafa), Jamiu Arowolo, Peter G. Onuoha, Kane Daman (Dk.90+5 Mert)
Goller: Dk.90+6 Nana K. Kumah (K. Kaymaklı) – Dk.16 Kane Daman (Gönyeli)
Kırmızı Kart: Dk.85 Arcan Erçelik (K. Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı, Gönyeli ile berabere kalarak evindeki lig maçlarını kazanamam geleneğini sürdürdü. Düşme hattındaki Gönyeli ise son dakika golüne engel olamayarak yılın ilk galibiyetini alma şansını yitirdi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 25. Hafta maçında Küçük Kaymaklı, Gönyeli’yi konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Küçük Kaymaklı – Gönyeli maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Maçın ilk devresi Kane Daman’ın golüyle 0 – 1 sona erdi. İkinci devre maç uzun süre 0 – 1 devam ederken, uzatmalarda ikinci yarıda oyuna giren Nana Kumah skoru belirledi. 1 – 1
(Foto: Gökhan KUZU)
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
