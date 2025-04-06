Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Güneş Demir, Neşe Usta

Doğan Türk Birliği: Sahil Malek, Müzeyyen Dilek Özbiler, Siğnem Geldi, Zeynep Süngü, Gülüşan Karadağ, Kayra Ozaner, Lama Khalil Abbadi, Nilgün Akbulut, Varvara Tülek Bulgakova, Sıla Dilöz, Naz Aktuç

China Bazaar Gençlik Gücü: Nazar Bayraktar, Başak Ruso, Meryem Özsoy, Seher Ergin, Özlem Yılmaz, Edanur Genç, Sevim Okur, Ayşe Çetinkaya, Selvihan Dural, Irmak Reis, Hayrunnisa Turan

Gol: 43’ Hayrunnisa Turan (C. B. Gençlik Gücü)

Kadınlar Kıbrıs Kupası finali Cumartesi akşamı oynandı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda yer alan karşılaşmada Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi.

Hakemliğini İbrahim Katmer'in yaptığı karşılaşmayı China Bazaar Gençlik Gücü, 43’üncü dakikada Hayrunnisa’nın attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Maç sonu düzenlenen ödül töreninde Gençlik Gücü oyuncuları kupayı coşku ile havaya kaldırarak zaferlerini kutladı.

Final maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterirken, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve bazı CTP milltevekilleri de maçı izleyenler arasındaydı.

Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan China Bazaar Gençlik Gücü’ne kupasını Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe taktim etti.

Gençlik Gücü, Kadınlar Kupası’nı üst üste 4’üncü kez kazanmanın sevincini de yaşadı.

Yeşil beyazlılar, 2021-22 sezonunda Küçük Kaymaklı’yı 3-1, 2022-23 sezonunda Mağusa Spor Akademisi’ni 2-1, 2023-24 sezonunda yine Mağusa Spor Akademisi’ni 3-2, 2024-25 sezonunda da Doğan Türk Birliği’ni 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.