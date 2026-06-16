Mağusa Türk Gücü Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısını 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da kulüp lokalinde gerçekleştirecek.

Kulüp üyelerinin katılımıyla yapılacak genel kurulda, geride kalan döneme ait faaliyet ve mali raporlar değerlendirilirken, kulübün yeni dönem yönetim yapısını belirleyecek seçimler de gerçekleştirilecek.

Genel kurul gündeminde; divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporların sunulup onaylanması, başkanlık seçimi ile denetleme ve disiplin kurulu seçimleri yer alıyor. Toplantı, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erecek.

Mağusa Türk Gücü Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan çağrıda, tüm üyelerin genel kurula katılarak kulübün geleceğine katkı sunmaları davet edildi.