Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu antrenör gelişim semineri başladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen Tözün Tunalı Antrenör Gelişim semineri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de B, C Lisans ve Kaleci Antrenörlerin katılımı ile başladı. Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminer ilk kez yeni bir uygulama ile oturumlar 4 farklı salonlarda gerçekleştirilirken, oturumlar için salonlara giriş çıkışlarda ilk kez barcot sitemi ile dijital olarak gerçekleştirildi. Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminer sunumu teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut yapıyor.

B Lisans Antrenörler

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri ilk gün kayıtlardan sonra KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu’nun kısa konuşmasının ardından B Lisan, C Lisans ve Kaleci Antrenörlerde ilk kez farklı bir uygulama ile oturumlar farklı salonlarda gerçekleştirildi. B Lisan antrenörler Namık Kemal salonunda ilk oturumda Dr. Hüseyin Güneralp, oyun modelinden antrenman oyun temeli yaklaşımı, Dr Erden Or, pozisyonlara oyun profilleri takım mühendisliği, Prof Dr Türker Bıyıklı, futbolda temel atletik unsurları ve modern oyun ilişkisi, Tudor Dr Serhat Sütlü, duran top organizasyonları savunma ve hücum oturumu ile ilk gün seminer geride kaldı.

C Lisan Antrenörler

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri ilk C Lisan antrenörlerin katılımı ile ana salon olan Salamis salonunda ilk oturumda Yrd Doç Dr Osman Emiroğlu, antrenörlüğe giriş ve temel ilkeler, Prof Dr Türker Bıyıklı, antrenmanda ana evreye bağlı ısınma çalışmaları, Tudor Teknik Direktörü Ümit Durmuş, çocuk futboluna yaklaşım, Dr Hüseyin Güneralp, antrenman planlaması ve saha organizasyonu, Tudor Antrenör Hakan Yılmaz, basit taktik anlayışı ve oyun prensipleri oturumu ile ilk gün seminer geride kaldı.

Kaleci Antrenör

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri Kaleci Antrenörlerin katılımı ile St Barnabas ile Canbulat salonlarında Kaleci Antrenörler İlker Avcıbay ile Adem Akbel, modern kalecilik ve oyun içerisindeki rolü, kaleci antrenmanında yeni metotlar, sezon öncesi kaleci antrenman planlaması, maç içi kaleci motivasyonu oturumlarındaki sunumları ile ilk gün seminer geride kaldı.

Teknik Direktörler Semineri Başlıyor

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri 16 Haziran Salı günü saat 17.30 da B ve C Lisans, Kaleci Antrenörleri semineri tamamlarken, Teknik Direktör ve A Lisans Antrenör semineri 16 Haziran Salı sabah saat 11.00 de başlayacak seminer 17 Haziran Çarşamba akşam üstü seminer tamamlanacak.

Açılış 14.30 da

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminerin resmi açılış 16 Haziran Salı günü saat 14.30 da Salamis salonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu tarafından yapılacak.

İlhan Palut Teknik Adamlar Buluşması

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminerin resmi açılış sonrasında Türkiye’de bu sezon dikkat çeken başarılara imza atan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynayan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut saat 15:30 teknik adamlarla bir ayaya gelecek.

Gala Gecesinde Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Yılın başarılı antrenörler ödül gecesi” 16 Haziran Salı akşamı saat 19.30 da gerçekleştiriliyor. Salamis Anfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek olan “Gala Gecesi’nde” 2025-2026 futbol sezonda başarılı olana teknik adamlar ödüllerini alacak.