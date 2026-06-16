Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi'nde çeyrek final programı belli oldu.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Çeyrek Final maçları sonucunda yarı finale kalacak takımlar belirlenecek.

Saydam U15 Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri, program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA, SAAT 18:00

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Gönyeli SK, (Emirhan Yılmaz)

Alpay Volkan Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Akdeniz Spor Birliği, (Mert Aksu)

18 HAZİRAN PERŞEMBE, SAAT 18:00

Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar TSK – Doğan Türk Birliği, (Yusuf Atlar)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, (Nurhan Kutlugün)