Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Virscend Üniversitesi, Irvine California ile yeni bir akademik ortaklık anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında DAÜ ile Virscend Üniversitesi arasında iki yapılandırılmış akademik program hayata geçirilecek.

Söz konusu protokol çerçevesinde öğrenciler için 3+1 lisans programı ile 1+1 yüksek lisans programı seçenekleri sunulacak. DAÜ öğrencileri, sağlanan özel ortaklık bursu ile eğitimlerinin bir bölümünü tamamen çevrim içi olarak tamamlayarak Virscend Üniversitesi’nden tam akredite edilmiş bir Amerika Birleşik Devletleri diploması alma fırsatı elde edecek.

Söz konusu akademik iş birliği yalnızca ortak diploma programlarıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda öğrenci değişimi, ortak akademik projeler ve öğretim üyesi iş birliklerini de kapsıyor. Bu yönüyle anlaşma, her iki üniversitenin öğrencilerine uluslararası düzeyde zenginleştirilmiş ve çok boyutlu bir akademik deneyim sunmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda önemli bir iş birliğine daha imza attığını belirterek, söz konusu anlaşmanın öğrencilere küresel ölçekte rekabet avantajı kazandıracağını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, farklı akademik kültürlerin bir araya gelmesiyle öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel gelişimlerine önemli katkılar sağlanacağını vurguladı.

Virscend Üniversitesi

Virscend Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarını da akredite eden WASC Kıdemli Kolej ve Üniversite Komisyonu (WSCUC) tarafından akredite edilmiş olup, sunulan İşletme Lisans Programı (BSBA), yapay zekâ, veri analizi ve dijital pazarlama odaklı müfredatıyla STEM kapsamında yer alan bir üniversitedir.