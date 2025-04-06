Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler:  Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Emre Çevikdal

Hamitköy:  Raif, Altan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (90.Dk Hasan Karahüseyin) , Uğur, Berkay, Mehmet Yapıcıel, David (84.Dk İlker), Cuma

Düzkaya:  Yunus, Uğur Balkan, Ali Tüfekçi, Ali İnce (84.Dk Eren), Emre Bayırlı, Berkay, Orhan, Bayram (90.Dk Mustafa Akış), Mehmet Kuşçu, Batuhan (46.Dk Kutluhan), Erhan (80.Dk Fikret)

Goller: 56 ve 86.Dk Mehmet Yapıcıel, 60.Dk Uğur, 90.Dk Hasan Karahüseyin (Hamitköy)-24.Dk Orhan, 45.Dk Emre Bayırlı (Düzkaya)

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 26. Hafta maçında Hamitköy – Düzkaya’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Düzkaya maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Maça Hamitköy hızlı başlasa da üst üste kaçan pozisyonlardan sonra Düzkaya, 24’te savunmadan ileriye çıkan Orhan’ın kafa golüyle öne geçti. 0 – 1 İlk devrenin son anlarında sağdan yapılan ortaya dokunan Emre farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2

İkinci devreye hızlı giren Hamitköy, 56’da Mehmet Yapıcıel’in golüyle farkı 1’e indirirken, 60’ta Uğur skoru eşitledi. 2 – 2 2 – 2 ‘den sonar da baskısını sürdüren Hamitköy’de Altan’ın şutu üst direkten döndü. ,

Toparlanan Düzkaya rakip üzerine baskı kurarken, kaleci Raif kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. 86’da Mehmet Yapıcıel’in ceza sahası dışından şutu gol olurken, uzatma dakikalarında genç Hasan Karahüseyin skoru belirledi. 4 – 2

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mormenekşe GBSK

26

17

4

5

42

27

15

55

2.

Yeniboğaziçi DSK

26

14

6

6

50

26

24

48

3.

Küçük Kaymaklı TSK

26

14

5

7

79

28

51

47

4.

Türk Ocağı Limasol SK

26

14

5

7

39

20

19

47

5.

Atoll Kozanköy KSK

26

14

4

8

41

27

14

46

6.

Hamitköy ŞHSK

26

12

7

7

43

32

11

43

7.

Binatlı YSK

26

13

2

11

51

41

10

41

8.

Serveroğlu Geçitkale GSK

26

12

4

10

39

36

3

40

9.

M. Hacıali Yılmazköy SK

26

11

6

9

40

32

8

39

10.

Yalova SK

26

10

8

8

37

37

0

38

11.

Düzkaya KOSK

26

8

9

9

36

39

-3

33

12.

Lapta TBSK

26

8

6

12

41

35

6

30

13.

Northernland Dipkarpaz SK

26

8

5

13

35

47

-12

29

14.

Ünimar Maraş GSK

26

7

4

15

34

67

-33

25

15.

Vadili TÇBSK

26

2

9

15

18

58

-40

15

16.

Çanakkale TSK

26

1

2

23

16

89

-73

5