Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Emre Çevikdal
Hamitköy: Raif, Altan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (90.Dk Hasan Karahüseyin) , Uğur, Berkay, Mehmet Yapıcıel, David (84.Dk İlker), Cuma
Düzkaya: Yunus, Uğur Balkan, Ali Tüfekçi, Ali İnce (84.Dk Eren), Emre Bayırlı, Berkay, Orhan, Bayram (90.Dk Mustafa Akış), Mehmet Kuşçu, Batuhan (46.Dk Kutluhan), Erhan (80.Dk Fikret)
Goller: 56 ve 86.Dk Mehmet Yapıcıel, 60.Dk Uğur, 90.Dk Hasan Karahüseyin (Hamitköy)-24.Dk Orhan, 45.Dk Emre Bayırlı (Düzkaya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 26. Hafta maçında Hamitköy – Düzkaya’yı konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Düzkaya maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Maça Hamitköy hızlı başlasa da üst üste kaçan pozisyonlardan sonra Düzkaya, 24’te savunmadan ileriye çıkan Orhan’ın kafa golüyle öne geçti. 0 – 1 İlk devrenin son anlarında sağdan yapılan ortaya dokunan Emre farkı 2’ye çıkardı. 0 – 2
İkinci devreye hızlı giren Hamitköy, 56’da Mehmet Yapıcıel’in golüyle farkı 1’e indirirken, 60’ta Uğur skoru eşitledi. 2 – 2 2 – 2 ‘den sonar da baskısını sürdüren Hamitköy’de Altan’ın şutu üst direkten döndü. ,
Toparlanan Düzkaya rakip üzerine baskı kurarken, kaleci Raif kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. 86’da Mehmet Yapıcıel’in ceza sahası dışından şutu gol olurken, uzatma dakikalarında genç Hasan Karahüseyin skoru belirledi. 4 – 2
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
26
|
17
|
4
|
5
|
42
|
27
|
15
|
55
|
2.
|
26
|
14
|
6
|
6
|
50
|
26
|
24
|
48
|
3.
|
26
|
14
|
5
|
7
|
79
|
28
|
51
|
47
|
4.
|
26
|
14
|
5
|
7
|
39
|
20
|
19
|
47
|
5.
|
26
|
14
|
4
|
8
|
41
|
27
|
14
|
46
|
6.
|
26
|
12
|
7
|
7
|
43
|
32
|
11
|
43
|
7.
|
26
|
13
|
2
|
11
|
51
|
41
|
10
|
41
|
8.
|
26
|
12
|
4
|
10
|
39
|
36
|
3
|
40
|
9.
|
26
|
11
|
6
|
9
|
40
|
32
|
8
|
39
|
10.
|
26
|
10
|
8
|
8
|
37
|
37
|
0
|
38
|
11.
|
26
|
8
|
9
|
9
|
36
|
39
|
-3
|
33
|
12.
|
26
|
8
|
6
|
12
|
41
|
35
|
6
|
30
|
13.
|
26
|
8
|
5
|
13
|
35
|
47
|
-12
|
29
|
14.
|
26
|
7
|
4
|
15
|
34
|
67
|
-33
|
25
|
15.
|
26
|
2
|
9
|
15
|
18
|
58
|
-40
|
15
|
16.
|
26
|
1
|
2
|
23
|
16
|
89
|
-73
|
5