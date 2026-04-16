Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi finale yükseldiler. Mağusa Spor Akademisi – China Bazaar Gençlik Gücü, Kadınlar Kıbrıs Kupası final maçı 17 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da Lefkoşa Atatürk Stadında oynanacak. Mağusa Spor Akademisi – China Bazaar Gençlik Gücü, Kadınlar Kıbrıs Kupası final maçını Serkan Özdenkci yönetecek. Serkan Özdenkci’nin yardımcılıklarını Yalçın Kabacıklı ve Volkan İzmirli yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Çukur olacak.

Çeyrek Final'de 1461 İskele Trabzonspor, Yarı Final'de LAÇ Spor Derneği'ni eleyerek finale yükselen Mağusa Spor Akademisi, Çeyrek Final'de Gönyeli, Yarı Final'de de Doğan Türk Birliği'ni eleyerek finale yükselen China Bazaar Gençlik Gücü ile kozlarını paylaşacaklar.