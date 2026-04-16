Türkiye Golf Federasyonu organizasyonu ile 8-10 Nisan tarihlerinde Silivri’de oynanan Balkan Senior Açık’ta KKTC’yi Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili ve Kaptan Feridun Kılıç temsil ettiler.

TGF Silivri Klassis Golf Sahası’nda oynanan turnuvada Türkiye başta olmak üzere Polonya, İngiltere, Bulgaristan, KKTC, ABD, Romanya, Yunanistan, İsviçre, İsveç, Çin Halk Cumhuriyeti ile Kore’nin de aralarında olduğu 12 farklı ülkeye ait 39 golfcü mücadele etti.

Turnuvanın sonunda elde edilen skorlara göre;

Erkekler Gross kategorisinde;

• Engin Aksoy (TUR) 261(+45) gross skorla turnuvayı birincilikle tamamlarken,

• Seth Underwood (BUL) ile 262 (+46) gross skorla ikinci sırada,

• Soner Yetkili (KKTC) 262 (+46) gross skorla turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

KKTC Golf Federasyonu olarak, başta Romanya Federasyon Başkanı Nicolae Kovacs ve Bulgaristan Golf Federasyonu Genel Sekreteri Seth Underwood olmak üzere katılımcı ülke sporcu ve yöneticileri ile yakın temaslar kuruldu. Şubat 2027’de bu turnuvanın bir ayağının burada yapılması ve Kıbrıs, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan takımları arasında da bir turnuva organize edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.