Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm belediyelerin iş birliği ile hayata geçirilen ağaçlandırma ve fidan dikim projesi “Yeniden Yeşil Kıbrıs” düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteğiyle yürütülen projeye ilişkin tanıtım etkinliğinde projenin hedefi; çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek, doğal yaşam alanlarını koruyup geliştirmek ve toplum genelinde ağaçlandırma bilincini kalıcı hale getirmek olarak paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde konuşmalar yapıldı.

Proje kapsamında planlanan büyük fidan dikim etkinliği ise 1 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Bu etkinliğin her yıl yapılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere ve kayıt işlemlerine Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesindeki https://cb.gov.ct.tr/tr/bir_fidan bağlantısından ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, farklı siyasi görüşlere sahip belediyelerin ve kurumların bir araya gelerek ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs Pojesi"nin yalnızca çevresel bir çalışma değil, aynı zamanda toplumun dayanışma ruhunu ortaya koyan bir girişim olduğunu belirterek, “Kimse bize ‘siz yapamazsınız, sizden bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz, biz zaten yapamıyoruz’ demesin. Biz bir araya geliriz ve yaparız.” ifadelerini kullandı.

Belediyeler Birliği adına konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Akdeniz Havzası’nın iklim krizi nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunduğunu belirterek kuraklıkla birlikte suyun ve ağaçlandırmanın öneminin her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyledi.

Belediyelerin kendi bölgelerine ilişkin planlama ve hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Harmancı, 1 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinliğin heyecanla beklendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ise, bölgede yaşanan gelişmeler ve ülkedeki gerginlik nedeniyle etkinliğin düne ertelendiğine dikkat çekti; “inadına ağaç ekeceğiz” diyerek projeyi hayata geçirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

“Yeniden Yeşil Kıbrıs” ifadesinin bir slogan değil, bir niyet beyanı olduğunu dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, geçmişte adanın daha yeşil olduğunun anlatıldığını, Mesarya Ovası’nın bir dönem ağaçlarla kaplı olduğunun söylendiğini belirtti. İklim koşulları ve su kaynaklarındaki değişimin bugünkü tabloya yol açtığını kaydeden Nilden Bektaş Erhürman, buna rağmen yeniden yeşil bir Kıbrıs yaratılabileceğine inandıklarını söyledi.

1 Nisan’da ülke genelinde eş zamanlı fidan dikimi yapılacağını belirten Nilden Bektaş Erhürman, tüm halkı projeye katılmaya davet etti.