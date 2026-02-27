Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri ve yazar Abdullah Korkmazhan’ın kaleme aldığı “Vretçalı Hoca Özker Özgür” kitabının Yunanca baskısı için tanıtım etkinliği düzenleniyor.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, Özker Özgür’ün hayatını kaybetmesinin 20’nci yıl dönümünde Almyra Yayınları tarafından yayımlanan kitabın tanıtımı, 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Yalla Collective Space and Cafe’de yapılacak.

Abdullah Korkmazhan ile Almyra Yayınları Direktörü Marios Georgiou’nun konuşma yapacağı etkinlikte ayrıca katılımcılarla söyleşi gerçekleştirilecek.