Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi on üçüncü hafta maçları ile devam etti.

2025 – 2026 Darts Süper Liginin, on üçüncü hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Gerçekleşen on üçüncü hafta süper lig maçlarında, Güzelyurt Darts Birliği konuk olduğu, Fota Darts Derneğini 14 – 2, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk ettiği, Kıbrıs Dart Derneğini 12 – 4, Gönyeli Darts Birliği konuk olduğu, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımını 14 – 2, Minareliköy Spor Kulübü konuk olduğu, Cihangir Spor Kulübünü 12 – 4, Diamond Child Darts Derneği konuk ettiği, Gazi Mağusa Darts Birliğini 11 – 5, Lefkoşa Spor Birliği konuk ettiği, Vadili Dostları Darts Derneğini 9 – 7 mağlup etti.