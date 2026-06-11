DİSİ Genel Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demetriou, BM Genel Sekreteri’nin girişimiyle genişletilmiş yeni bir “5+1” konferans düzenlenmesi yönündeki beklentiden duydukları memnuniyeti Holguín’e ilettiklerini söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Demetriou, adanın yeniden birleşmesini ve “işgal ordularından kurtarılmasını” öngören bir çözüm için çalışmayı “vatani görev” olarak gördüklerini kaydetti.

Avrupa Birliği’nin sürece daha aktif katılması gerektiğini savunan Demetriou, AB’nin Türkiye’nin tutumunu değiştirmeye yönelik baskı mekanizmalarını kullanmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğini öne sürdü.