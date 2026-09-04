Girne açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olarak batan Filo Jet gemisinde hayatını kaybeden İsmail Kurt bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Kurt’un naaşı, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Ekiplerin kayıplara ulaşmak amacıyla yürüttüğü arama çalışmalarında önceki gün bir erkek naaşı bulunmuş ve İsmail Kurt’a ait olduğu belirlenmişti.