Alabora olan gemiden kurtulan ama iki yakını hala kayıp olan Abdullah Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını anlattı: “Geminin batmasıyla orta kapı kapandı. Oradan çıkan bir kişinin gövdesi içeride başı dışarıda kaldı”

Girne Limanı'nda da kayıp kişilerin yakınlarının acı bekleyişi hakim.

Kayıp yakınları, artık tek umutlarının cenazelerine ulaşabilmek olduğunu dile getiriyor.

Alabora olan gemideki yolculardan Abdullah Demir ise faciadan kurtulan isimler arasında yer aldı. İki yakını hala kayıp olan Demir, denizin ortasında yaşanan can pazarını anlattı.

Camın kenarında oturduğunu ve yanında arkadaşları ile kardeşlerinin olduğunu dile getiren Demir, "Geminin parçalandığını gördüm ve o parçanın da koptuğunu gördük." dedi. Ardından kaptanın manevra ile gemiyi döndürdüğünü sözlerine ekleyen Demir, "Döndürünce bir kişi 'Artık yelekleri giyin. Gemi batıyor.' diye seslendi." ifadelerini kullanıp orta kapının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Geminin batmasıyla bacaklarına suyun değmeye başladığını ve hemen koltuk altından yeleğini aldığını dile getiren Demir, olay anını şöyle anlattı:

“Geminin sol tarafındaki kapıya doğru koştum. Giderken orada itişmeler başladı. Bir şekilde birçoğu çıktı. Gemi bundan sonra ondan sonra yavaş yavaş batmaya başladı.”

"BİR KİŞİNİN GÖVDESİ İÇERİDE, BAŞI DIŞARIDA KALDI"

Geminin batmasıyla orta kapının kapandığını ifade eden Demir, "Oradan çıkan bir kişinin gövdesi içeride başı dışarıda kaldı. Kapıyı açamadı. Ben de demirlere ve koltuklara tırmanarak bir şekilde kapıyı açtım." dedi. Kapıyı açtıktan sonra sırtından yaklaşık 50 kişinin kapıdan çıktığını sözlerine ekleyen Demir, "En son küçük bir kız geldi. Bir metre falan kalmıştı. Artık onu tutacaktım sonra gemi tamamen diklendi, çıkaramadım. Hepsi üst üste düştü." ifadelerini kullandı.